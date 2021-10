Oppilaita kehotetaan kiistämään holokausti Ruotsin kouluharjoituksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koulutusviraston mukaan tavoitteena on auttaa opettajia kiistanalaisten teemojen käsittelyssä.

Ruotsin kansallinen koulutusvirasto suosittelee opettajia järjestämään harjoituksen, jossa oppilaat yrittävät väittää holokaustia huijaukseksi.

Aloitteen tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä salaliittoteorioista. Aftonbladetin mukaan suositus on julkaistu viraston verkkosivuilla.

– Ryhmän 1 on etsittävä ainakin kolme argumenttia sen väitteen tueksi, ettei holokaustia koskaan tapahtunut. He voivat käyttää internetistä löytyviä faktoja ja tietoja. Oppilaat voivat myös kysyä muilta, mitä he uskovat ja miksi, oppaassa kirjoitetaan.

Toinen ”kiistanalainen aihe” koskee vuoden 1969 kuulentoa. Oppilaita kehotetaan etsimään harjoituksessa argumentteja siihen liittyvien salaliittoteorioiden tukemiseksi.

Ruotsin juutalaisten neuvosto Judiska Centralrådet on arvostellut kummalliseksi koettua harjoitusta. Sen mukaan holokaustin kieltämiseen kannustaminen edes harjoituksessa on loukkaavaa kansanmurhan uhreille ja kyseenalaista pedagogisessa mielessä.

– Vaikka tarkoitus olisi hyvä, niin on ongelmallista kutsua holokaustia kiistanalaiseksi, neuvoston puheenjohtaja Aron Verständig totesi.

Jerusalem Post -lehden mukaan opetusviraston tiedottaja on puolustanut uutta oppimateriaalia. Tavoitteena on auttaa opettajia sellaisen teemojen käsittelyssä, jotka ”voivat aiheuttaa jännitteitä luokassa”.

Oppositiosta on huomautettu opetusministeri Anna Ekströmille, että harjoitus sopii heikosti hallituksen tavoitteeseen antisemitismin vastustamisesta.