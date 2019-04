OP:n pääjohtaja MT:lle: Jakovaraa menolisäyksiin ei ole

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio toivoo kaikkiin tuloryhmiin suunnattavia veronkevennyksiä ensi vaalikaudella.

OP Ryhmän pääjohtaja jatkaisi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen veronalennuslinjaa sillä ehdolla, jos ne pystytään rahoittamaan julkisen sektorin paremmalla tuottavuudella.

– Me olemme vieneet verotuksen äärimmilleen. Tarvitsemme veronalennuksia, koska ihmiset on saatava vielä laajemmin motivoitua tekemään töitä. Veronalennuksia ei kannata suunnata vain pieni- ja keskituloisille, koska ongelmia on kaikilla tasoille, Timo Ritakallio sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hän kaipaa valtionhallintoon samanlaista rakenteiden tehostamista, mitä on tehty pakon edessä yksityisissä yrityksissä.

– Julkiselle puolelle on pesiytynyt väliportaita, jotka aiheuttavat jäykkyyttä ja byrokratiaa. Aiheuttaako tehostaminen työttömyyttä? Ei välttämättä, koska julkisista organisaatioista eläköityy samaan aikaan isoja ikäluokkia, heitä ei vain korvattaisi uusilla työntekijöillä, Ritakallio sanoo.

Ritakallion toteaa, ettei taloudessa ei ole tulevalla vaalikaudella jakovaraa menolisäyksiin. Puolueista esimerkiksi SDP ja vasemmistoliitto rahoittaisivat vaaliohjelmansa menolisäykset veronkiristyksillä. Hänen mielestään lääke on täysin väärä tilanteessa, jossa työllisyysaste täytyy nostaa 75 prosenttiin.

Ritakallio kannattaa laajamittaista työperäistä maahanmuuttoa. Ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan niin suorittavan tason hoivatyöhön kuin korkeakoulutusta vaativiin tehtäviin.

– Meidän on houkuteltava ihmisiä tänne töihin ja työvoiman saatavuusharkinta ei ole omiaan ruokkimaan sitä. Jos ihminen tulee Suomeen aidosti tekemään työtä, hänelle pitäisi lähettää mieluummin tervetulolahja kuin vaikeuttaa prosessia, hän sanoo MT:lle.