Opiskelijoilla Turussa jo sata tartuntaa

Turun koronatilanne ei ole laantumassa.

Turussa asuvilla kansainvälisillä korkeakouluopiskelijoilla on todettu maanantain jälkeen parikymmentä uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on tämänhetkisen tiedon mukaan yhteensä sata kappaletta.

Turun kaupungin mukaan tilanne Turussa on kaiken kaikkiaan hankala.

Viime viikolla paljastuneen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tartuntaryppään jäljitystyö jatkuu edelleen. Jäljitysresursseja on lisätty Turun kaupungilla, ja jäljitysviivettä on saatu näin kurottua umpeen. Kaikkiaan ryppäässä on todettu nyt sata tartuntaa. Altistumisia on tiedossa noin 160.

– Meillä on haastavat ajat edessä, eikä koronatilanne ole laantumassa. Kaikki mahdolliset toimet siis tarvitaan tilanteen hillitsemiseksi, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta.

Opiskelijoiden karanteenit ja eristykset kestävät yksilöllisesti arvioidun ajan. Vartioliikkeiden suorittama vartiointi jatkuu Ylioppilaskylässä sekä Luolavuoren ja Varissuon opiskelija-asuntokohteiden ympäristössä. Vartioinnilla varmistetaan, että opiskelijoiden kokoontumisia ei ole, ja että yhteiset tilat pysyvät kiinni.

Vartiointi jatkuu maaliskuun loppuun ja siitä eteenpäin tarvittaessa.