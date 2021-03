Opiskelijoilla lisää tartuntoja Turussa

Turussa on todettu uusia koronatartuntoja kansainvälisillä korkeakouluopiskelijoilla.

Viime viikolla ilmenneen korkeakouluopiskelijoiden koronatartuntaryppään selvittely ja jäljitystyö jatkuu. Eristyksiin ja karanteeniin asetettuja opiskelijoita testattiin viikonlopun aikana.

Aiemmin todetun 71 tartunnan lisäksi on todettu noin kymmenen uutta tartuntaa. Koronalle on altistunut tämänhetkisen tiedon mukaan vajaa 200 opiskelijaa.

Määrät todennäköisesti kasvavat edelleen. Uusia testituloksia saadaan koko kuluvan viikon ajan.

– Erittäin haasteellista on ollut, mutta viikonloppu sujui paremmin. Positiivisia testituloksia on tullut tähän mennessä yllättävän vähän, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta.

Hänen mukaansa pahin tilanne on saatu hallintaan nopeilla, voimakkailla ja selkeillä toimenpiteillä. Tilanne on kuitenkin edelleen vakava. Jäljitystyö on yhä käynnissä, ja se on Peltoniemen mukaan haastavaa.

– Edelleen tarvitaan yhteistyötä muun muassa korkeakoulujen kanssa tilanteen selvittämiseksi, sanoo Peltoniemi.

Lounais-Suomen poliisi on valvonut karanteenien toteutumista opiskelija-asuntoloiden ympäristössä perjantai-illasta alkaen. Viikonloppu sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Valvontakohteissa oli varsin vähän liikettä, ja tilanne oli hyvin hallinnassa.

– Virka-apupyynnön mukainen karanteeni- ja eristysvalvonta pystyttiin hoitamaan neuvoin, ohjein ja kehotuksin. Poliisin toimilla kyettiin parantamaan viranomaisten yhteistoiminnan vaikuttavuutta. Tehtävän hoitaminen ei heikentänyt poliisilaitoksen kykyä suoriutua muista tehtävistä, sanoo ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri esitti perjantaina poliisille virka-apupyynnön tartuntatautilain 89:n pykälän mukaisesti.

Virka-apupyyntö päättyy maanantai-iltana klo 19. Tilanne on rauhoittunut, joten tarvetta virka-avun antamisen jatkamiseen ei tämän jälkeen ole.

Maanantai-illan jälkeen vartiointi jatkuu Ylioppilaskylässä sekä Luolavuoren ja Varissuon asuntoloiden ympäristössä vartioliikkeiden toimesta.

Tartunnan saaneet ja altistuneet opiskelijat ovat olleet eristyksissä ja karanteenissa. Karanteenit jatkuvat, ja niiden kesto arvioidaan yksilöllisesti tilanteesta riippuen.