Opiskelijat voivat hakea kesäksi toimeentulotukea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustoimeentulotukea voi hakea vain, mikäli opiskelija ei voi turvautua ensisijaisiin etuuksiin eikä saa kesätöitä.

Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on aina opintotuki. Ennen perustoimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on myös nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen. Tämä koskee pääsääntöisesti kaikkia täysi-ikäisiä opiskelijoita, tiedottaa Kela.

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäajalle perustoimeentulotukea, jos hän ei voi saada ensisijaisia etuuksia tai turvata elantoansa muulla tavoin, kuten työskentelemällä kesällä. Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä, hänen pitää ensisijaisesti hakea kesätöitä tai opiskella opintotuella kesäkuukausina.

Myös kesäopintojen ajalle on nostettava opintolainaa. Opiskelijan pitää tarvittaessa osoittaa esimerkiksi verkkopankista otetulla tiliotteella tai pankista saatavalla todistuksella, että hän on nostanut koko lukuvuodeksi myönnetyn opintolainan.

Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä ja hän ei ole nostanut opintolainaa, hänen pitää nostaa kaikki nostettavissa olevat lainaerät elämisen kustannusten kattamiseksi kesällä. Opintolaina on nostettavissa 31. heinäkuuta asti.

Jos perustoimeentulotukea hakeva opiskelija ei työskentele eikä saa opintotukea kesällä, hänen täytyy liittää hakemukseen selvitys siitä, mistä hän on hakenut töitä ja siitä, ettei hän voi suorittaa valmistumista edistäviä opintoja kesällä.

Jos valmistuvalla opiskelijalla ei ole työtä, hänen täytyy ennen perustoimeentulotuen hakemista ilmoittautua TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi sekä hakea työttömyysetuutta ja yleistä asumistukea. Työttömyysetuutta kannattaa hakea vasta viiden päivän omavastuuajan jälkeen.

Myös lukiosta valmistuvan pitää ilmoittautua TE-palveluihin, jotta hän pääsee työllistymistä edistävien palveluiden piirin ja 21 viikon odotusaika työttömyysturvassa alkaa kulua.