Opiskelija-aterioiden tukea halutaan korottaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kustannukset ovat nousseet yli 11 prosenttia.

Opiskelija-aterioiden ateriatukea ja enimmäishintaa on korotettava pikaisesti, vaativat Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen Opiskelijakuntien liitto Samok, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM.

Opiskelija-aterioiden enimmäishintaa on korotettu viimeksi vuonna 2012 ja ateriatukea 2013. Aterioiden valmistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat nousseet huomattavasti. Kustannusten nousu on johtanut opiskelija-aterioiden tason laskuun. Syntyneen tilanteen korjaamisesta on järjestöjen mukaan päätettävä hallituksen kehysriihessä.

Opiskelija maksaa opiskelija-ateriasta enintään 2,60 euroa. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailua tuetaan ateriatuella, jonka määrä on 1,94 euroa aterialta. Opiskelija-aterioiden tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset ovat nousseet yli 11 prosenttia, mutta hinta on pysynyt samana kahdeksan vuotta.

– Siksi opiskelijaravintoloilla on vaikeuksia tarjoilla opiskelijoille riittävän laadukasta, monipuolista ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Jos tilanne säilyy ennallaan, suomalainen opiskelijaruokailuun kehitetty järjestelmä rapautuu vähitellen, järjestöt sanovat

Niiden mukaan opiskelijalle on tärkeää, että aterian hinta on kohtuullinen ja että ateria täyttää ruokailusuosituksen mukaisen laadukkaan ja monipuolisen annoksen kriteerit.

Korkeakouluopiskelijan menoista kuluu keskimäärin noin neljännes ruokaan.

– Opiskelijoiden sosiaaliturvan alhaisen tason vuoksi on tärkeää, että elämisen kustannuksia ei kasvateta nykyisestään.

Järjestöt esittävät, että opiskelija-aterioiden enimmäishintaa ja opiskelijoiden ateriatukea korotetaan opiskelija-aterioiden kustannustason nousua vastaavasti. Määrärahan korottaminen maksaa valtiolle noin 7,8 miljoonaa euroa vuodessa.