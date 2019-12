Opintotukeen pieniä parannuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opintotukeen tulee pieniä parannuksia vuoden 2020 alusta lukien.

Opintorahan huoltajakorotus suurenee, kaikki ulkomailla opiskelevat saavat samansuuruisen asumislisän ja opintotuen saajan omien tulojen tulorajat suurenevat. Lisäksi opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika tulee lyhenemään huhtikuun loppuun.

Opintorahan huoltajakorotus on 100 e/kk tammikuusta 2020 alkaen. Huoltajakorotus suurenee 25 eurolla. Huoltajakorotuksen saajia on noin 15 000.

Ulkomailla opiskelevat voivat saada opintotuen asumislisää yleensä 210 e/kk. Asumislisä on kuitenkin ollut pienempi määrätyissä entisen Itä-Euroopan maissa. Esimerkiksi Bulgariassa, Romaniassa tai Sloveniassa opiskelevalla asumislisän perusmäärä on ollut 58,87 e/kk.

Tammikuusta 2020 alkaen kaikki ulkomailla opiskelevat ja vuokralla asuvat voivat saada opintotuen asumislisää 210 e/kk.

Kela tarkistaa huoltajakorotukset ja asumislisät automattisesti. Opiskelijat, joiden opintotuki suurenee, saavat uuden opintotukipäätöksen joulukuussa ilman hakemusta.

Opintotuen vuositulorajat suurenevat

Opintotuen saajan omien tulojen vuositulorajoja korotetaan joka toinen vuosi palkkojen muutoksen mukaan. Tukivuosien 2020 ja 2021 tulorajoihin tulee tämän mukaisesti 4,5 prosentin korotukset.

Jos opiskelija saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä voi olla opintotuen lisäksi muita tuloja 12 498 euroa vuodessa. Tulorajan korotus on 525 euroa. Jos opintotukikuukausia on kymmenen, vuosituloraja on 11 116 euroa.

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulot ylitä vuositulorajaa.

Jos tulot ylittävät vuositulorajan, opiskelija voi perua tai palauttaa opintotukea. Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika tulee lyhenemään kuukaudella. Tukivuoden 2019 palautukset on maksettava viimeistään 30.4.2020. Muutos johtuu verotuksesta.