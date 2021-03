Opetustilojen sulku jatkuu Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen peruskoulujen yläkouluissa 7.-9. luokat jatkavat etäopetuksessa 5. huhtikuuta asti.

Aluehallintoviraston rajoituspäätöksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä tartuntatautitilanteen pahenemista, sillä tartunnat ovat edelleen kasvussa Varsinais-Suomen alueella.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella sijaitsevien oppilaitosten tilat pysymään suljettuina siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7–9 opetuksen järjestämiseen.

Päätös tulee voimaan Varsinais-Suomessa 29.3. ja on voimassa 5.4. saakka.

Varsinais-Suomi on epidemiologisesti leviämisvaiheessa. Tartuntojen ilmaantuvuus on edelleen noussut ja on nyt korkeammalla kuin koskaan aiemmin epidemian aikana. Lisäksi tartuntojen jäljitettävyys on tartuntamäärien noustessa heikentynyt aiemmasta.