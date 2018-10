Opetusministeri: Valmistuvien lähihoitajien edellytyksiin voitava luottaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanni Grahn-Laasonen haluaa palauttaa soveltuvuuskokeet opiskelijavalintoihin.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) haluaa palauttaa menettelyn, jossa soveltuvuuskokeen perusteella opiskelija voitaisiin jättää valitsematta, jos hän on selkeästi soveltumaton toimimaan esimeriksi sosiaali- ja terveysalalla tai turvallisuusalalla.

– Oppilaitoksilla tulee olla mahdollisuus jättää valitsematta koulutukseen henkilö, joka on selkeästi soveltumaton toimimaan alalla, jossa ollaan vastuussa toisten ihmisten terveydestä tai turvallisuudesta, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessaan.

Soveltuvuuskokeiden täysimääräinen hyödyntäminen opiskelijavalinnassa estettiin hänen mukaansa edellisellä hallituskaudella. Sen seurauksena oppilaitosten ei ole ollut mahdollista jättää opiskelijaa soveltuvuuskokeen perusteella valitsematta, vaikka henkilö olisi ilmiselvästi soveltumaton alalle.

Opetusministerin mukaan on voitava luottaa siihen, että esimerkiksi valmistuvilla lähihoitajilla on edellytykset työskennellä alalla ja huolehtia potilasturvallisuudesta. Samoilla linjoilla on aiemmin ollut myös kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho.

– Lähihoitajaksi saattaa opiskella henkilöitä, jotka ovat kykenemättömiä suoriutumaan jo pelkästä harjoittelusta. Opettajien mukaan esimerkiksi lähihoitajakoulutuksesta löytyy jo henkilöitä, joilla voi oppimisvaikeuksien lisäksi olla päihde- tai mielenterveysongelmia, hän arvioi.

Grahn-Laasosen mukaan opiskelijoita tulisi myös tukea nykyistä vahvemmin sopivan alan löytämisessä esimerkiksi vahvistamalla peruskoulun opinto-ohjausta.

– On väärin myös opiskelijaa kohtaan kouluttaa hänet alalle, jolle hänellä ei ole edellytyksiä työllistyä.