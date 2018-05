Opetusministeri: SDP on käynnistänyt jakoautomaattinsa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP lupaa liikoja ja se tie on vaarallinen, varoittaa kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

– SDP:n Antti Rinne on viime aikoina tilaisuudesta ja kuulijakunnasta riippuen luvannut lisää rahaa milloin eläkeläisille, työttömille, perheille, opiskelijoille, eläkkeisiin, tukiin, palveluihin – siis aivan kaikille. Lisää rahaa, lisää rahaa, SDP jakaa satoja miljoonia velkarahaa vain, koska vaalit lähestyvät ja jostain pitäisi saada kannatusta, opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

Hänen mukaansa taloudesta on huolehdittava erityisen vastuullisesti nyt, kun työikäiset ikäluokat pienenevät.

– Sen sijaan, että SDP kantaisi vastuuta tulevista sukupolvista ja heille kohdistuvasta velkataakasta, Rinne on aloittanut vaarallisen huutokaupan. Ahkerat suomalaiset, joiden kukkarosta lupaukset lopulta rahoitetaan, ovat täysin suojattomassa asemassa, kun SDP on käynnistänyt jakoautomaattinsa, Grahn-Laasonen sanoo.

Hän muistuttaa, että hallitus on samaan aikaan keskittynyt tekoihin ja tulokset näkyvät.

– Tämän hallituksen kaudella Suomi on saatu nostettua taantumasta kasvuun lähes kymmenen heikon vuoden jälkeen. Suomalaisten usko talouteen on ennätysvahvaa, yritykset investoivat ja työttömyys vähenee. Työllisten määrä on noussut lähes 100 000 hengellä. Tätä hyvää kehitystä pitää vahvistaa, ei tukkia, Grahn-Laasonen sanoo.