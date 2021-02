Opetusministeri MTV:lle: Koronatukia peritään kunnilta takaisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jussi Saramon mukaan osa kunnista ei ole noudattanut opetukseen myönnettyjen koronatukien ehtoja.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) sanoo MTV:n haastattelussa, että jotkut kunnat voivat joutua palauttamaan opetukseen myönnettyjä koronatukia takaisin valtiolle.

Syynä ovat opetusalan lomautukset. Valtion kunnille maksaman tuen ehtoihin on kirjattu, että opetusalan henkilökuntaa ei saa lomauttaa. Mikäli näin toimitaan, tuki peritään takaisin.

– Näyttää siltä, että ainakin joissain kunnissa on toimittu väärin, Saramo sanoo MTV:lle.

Siihen opetusministeri ei ota kantaa, kuinka moni kunta joutuu palauttamaan tukia lomautettuaan opettajia ehtojen vastaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille opetukseen koronatukea noin 84 miljoonaa euroa. Haastattelussa Saramo paheksuu myös sitä, että tukien myötä osa kunnista on leikannut opetuksen perusrahoituksesta.

– Esimerkiksi Helsinki perusteli budjetissaan, että kun he saavat valtiolta rahaa, niin he leikkaavat muualta koulutuksesta, ja se on kyllä todella väärin, Saramo sanoo.