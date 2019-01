Opetusministeri: Kiusaaminen ei koskaan kiusatun vika

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanni Grahn-Laasosen mukaan aikuisen on turvattava ilmapiiri, jossa lapsi saa olla oma ainutlaatuinen itsensä.

Ylen MOT:n selvityksen mukaan Suomessa on alakouluja, joissa jopa joka kolmas oppilas on tullut kiusatuksi. Sysmässä koululaisten vanhemmat syyttävät koulua siitä, että kiusaaminen on leimattu kiusatun oppilaan omaksi syyksi.

Sysmän yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen mukaan opettajien puuttuminen kiusaamiseen on ollut riittämätöntä. Sosiaalisessa mediassa kohua ovat herättäneet rehtori Tuula Vuorisen kommentit siitä, että kiusatuksi tulemista kokeneet oppilaat ovat voineet itse provosoida kiusaamista esimerkiksi pukeutumisellaan.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kommentoi aihetta Twitterissä. Ministerin mukaan kiusaaminen ei ole koskaan kiusatun vika.

− Aikuisella on vastuu puuttua vakavasti kiusaamiseen ja rakentaa ilmapiiriä, jossa jokainen lapsi ja nuori saa kasvaa ja elää omana ainutlaatuisena itsenään ilman pelkoa, Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Koulun vastuu on hänen mukaansa yksiselitteinen.

− Kiusaamiseen on puututtava, aina.

