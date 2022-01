Opetushallitus etäkoulusta HS:lle: Lähes mahdoton tehtävä

Mahdollinen siirtyminen maanantaina etäopetukseen on käytännössä mahdoton tehtävä, arvioi Kurt Torsell.

Esitys etäopetukseen tehdään hallituksen koronaministeriryhmälle perjantaina.

– Aikataulullisesti maanantai olisi todella haastava. Joku aika siirtymiselle täytyy olla. Moni koulu aloittaa toimintansa loman jälkeen maanantaina, joten kirjat ja läppärit ja kaikki tavarat ovat fyysisesti koululla. Käytännön järjestelyt on hankala saada viikonlopun aikana aikaiseksi, johtaja Kurt Torsell Opetushallituksesta sanoo Helsingin Sanomille.

Hän pohtii, kuinka päätös olisi lainsäädännön näkökulmasta mahdollista tehdä tällä hetkellä.

– On mahdollista, että paikalliset koronaohjausryhmät päättävät yhdessä terveysviranomaisten kanssa, että etäopetukseen siirrytään. Silloin opetuksen järjestäjät tulevat siihen päätökseen, että siirretään tietyt alueet tai koulut etäopetukseen. Tai sitten aluehallintovirastot katsoisivat, että kouluissa ei voida taata terveysturvallisuutta ja ne pistäisivät koulut käyttökieltoon, Totsell sanoo.

– Jos nähdään, että on liian suuret terveysriskit olemassa, on mahdollista, että on siirryttävä etäopetukseen. Jos katsotaan sitä, mikä on lasten psyykelle ja hyvinvoinnille parasta, pysytään lähiopetuksessa, Torsell toteaa.

Hän huomauttaa, että jos suuri osa oppilaista on sairaana tai karanteenissa, on vain todettava, että koulutusta ei pystytä enää pyörittämään, edes etänä.

Jos tämä tulisi eteen, perusopetuslain mukaan menetetyt työpäivät on korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä. Lisäys pitäisi tehdä, jos etä­opetustakaan ei järjestettäisi.