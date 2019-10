”Opettajien hätähuutoon vastattava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Sari Sarkomaan mukaan oppimisen tuen uudistamisesta on kirjattu hallitusohjelmaan vain selvitys.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa vaatii peruskoululaisten oppimisen tuen uudistamista.

Sarkomaa kertoo olevansa huolissaan opettajien hätähuudoista, joiden mukaan lapsen tuen tarve ei useinkaan johda toimenpiteisiin.

– Tilastot ja useat selvitykset vahvistavat, että peruskouluissa annettavan osa-aikaisen erityisopetuksen määrä on pysynyt entisellään, vaikka tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on merkittävästi kasvanut, Sarkomaa kertoo tiedotteessaan.

– Kyse on paitsi tukea tarvitsevan lapsen tilanteesta, myös luokassa olevien kaikkien lasten oikeudesta saada opetusta. Molemmista on kyettävä huolehtimaan. Pahimmassa tapauksessa erityistä tukea tarvitseva oppilas vie kaiken opettajan huomion, eikä muu luokka saa opetusta. Nykytilanne vaarantaa monin tavoin peruskoulujemme opetuksen laadun ja on vaarassa uuvuttaa ja karkottaa opettajat muille aloille.

Kansanedustaja kertoo jättävänsä toimenpidealoitteen peruskouluissa oppilaille tarjottavan oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisen tuen puutteiden korjaamisesta. Sarkomaan mukaan on tiukemmin säädettävä erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeudesta tukeen.

Kansanedustajan mukaan ”opetuskentälle oli suuri pettymys, ettei Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmaan ole kirjattu muuta kuin selvitys tämän vakavan epäkohdan osalta”.

– Toimivan tukijärjestelmän puolesta tulee erityisen paljon viestejä pääkaupunkiseudun kouluista, joissa on yli viidesosa Suomen lapsista. Metropolialueen erityispiirteet, kuten kielelliset ja sosiaaliset ongelmat, lisäävät jo valmiiksi vaativaa opettajien työtä, Sarkomaa sanoo.