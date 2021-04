Opettajat: Ryhmäkokoja kasvatetaan, jakotunteja leikataan, kirjat huonokuntoisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luokanopettajien mukaan Helsingin koulujen resursseista annetaan liian ruusuinen kuva.

Helsingin kaupungin ala-asteella luokanopettajina työskentelevät Riikka Alakoski, Anna-Riikka Kiesi ja Jonna Lehtinen ihmettelevät Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, miksi Helsingin toimialajohtajat antavat leikkausten vaikutuksista ja koulujen resursseista liian ruusuisen kuvan.

– Kuvaus ei vastaa koulumme todellisuutta. Ryhmäkokoja suurennetaan entisestään ja jakotunteja leikataan nykyisestä puoleen. Oppilaat saavat entistä vähemmän yksilöllistä tukea, luokanopettajat kirjoittavat.

Helsingin kaupungin budjetti oli yllättäen vuonna 2020 puoli miljardia ylijäämäinen. Voitollisesta tuloksesta huolimatta pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on haluton perumaan koulutukseen kohdennettuja leikkauksia. Kaupunki leikkaa perusopetuksesta 11 miljoonaa euroa.

– Mielestämme tämä on hyvin ristiriitaista siihen nähden, kuinka tärkeänä julkisissa puheenvuoroissa koronavuoden aikana on pidetty lasten oppimista ja hyvinvointia, luokanopettajat toteavat.

He kertovat työskentelevänsä lähes tuhannen oppilaan peruskoulussa 1.–6.-luokkien luokanopettajina.

– Resurssipula on huutava. Vaikka luokissa opiskelee useita tehostetun ja erityisen tuen oppilaita, ryhmäkokoja suurennetaan entisestään ja jakotunteja leikataan nykyisestä puoleen. Oppilaat saavat siis entistä vähemmän yksilöllistä tukea. Resurssiopettajia ei ole koulussamme ensi lukuvuonna lainkaan, luokanopettajat kertovat.

Yleisopetuksen kaikkia luokkia varten on käytettävissä vain yksi koulunkäynninohjaaja. Oppilashuolto on ruuhkautunut, psykologin tutkimuksiin on pahimmillaan yli vuoden jono. Yhden koulupsykologin harteilla liki tuhat oppilasta.

– Osa oppikirjoista on vanhentuneita ja huonokuntoisia, oppimateriaalien tilaamisesta joudumme tinkimään ennennäkemättömän roimasti. Lisäksi on uhkana, että opetussuunnitelman mukainen opetus vaarantuu entistä tiukemman tuntikehyksen takia.

Luokanopettajien mukaan nämä esimerkit kertovat, kuinka vakavat seuraukset leikkauksilla on heidän koulussaan. He uskovat, että vastaava tilanne on myös monissa muissa Helsingin kouluissa.

Helsingin kasvatus- ja koululautakunta käsittelee vuoden 2021 talousarvion ensimmäistä toteutumisennustetta kokouksessaan huomenna tiistaina. Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 16,5 miljoonaa eli 28 prosenttia enemmän kuin talousarviossa ja menoja 31,8 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia yli talousarvion.