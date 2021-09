Opettaja otti maskin pois – puolet oppilaista sai koronan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Deltamuunnoksen on havaittu leviävän äärimmäisen tehokkaasti sisätiloissa.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n julkaiseman tapaustutkimuksen mukaan rokottamaton opettaja tartutti toukokuussa koronaviruksen puolelle oppilaistaan.

Marinin piirikunnassa sijaitsevassa peruskoulussa oli käytössä maskipakko sisätiloissa. Pulpetit oli siirretty tavanomaista kauemmas toisistaan ja oppilaita oli kehotettu ylläpitämään turvavälejä.

Opettaja oli tuntenut väsymystä ja nenän tukkoisuutta, mutta ajatellut oireiden johtuvan allergiasta. Hän piti yleensä maskia, mutta otti sen pois lukeakseen luokalleen tarinan.

Opettaja meni toisena oirepäivänä virustestiin. Tapauksen myötä 22 oppilaasta 12 sairastui koronaviruksen deltamuunnokseen, vaikka maski oli pois päältä vain parin minuutin ajan.

CDC:n johtaja Rochelle Walensky muistutti tiedotustilaisuudessa, että epidemia on helpointa pysättää rokotusten ja turvatoimien yhteisvaikutuksella. Uusien tapausten päivittäinen määrä on pysynyt Yhdysvalloissa noin 140 000 kappaleessa. Taudin aiheuttamien kuolemien määrä on noussut kahdessa viikossa yli 50 prosenttia yli 2 000 tapaukseen.

Lääkeyhtiö Pfizer ilmoitti hiljattain uusista testituloksista, joiden perusteella tavallista pienempi rokoteannos on turvallinen ja tehokas 5–11-vuotiaille lapsille. Mielipidekyselyiden mukaan monilla vanhemmilla on silti varauksia rokotuksen suhteen.

New York Timesin mukaan maassa on rokotettu tähän mennessä 40 prosenttia 12–15-vuotiaista ja 66 prosenttia aikuisista.