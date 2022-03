Operaatio lähestyy käännekohtaa – ”Kremlillä kaksi vaihtoehtoa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan Venäjä voi turvautua ydinaseisiin tai tehdä osittaisen perääntymisen.

Venäjän sotilasoperaatio Ukrainassa lähestyy käännekohtaa, arvioi turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja Ruotsin kuninkaallisen sotatieteen akatemian tutkija Johan Wiktorin.

Hän viittaa uutisiin Venäjän värväämistä kokeneista syyrialaisista asutuskeskustaitelijoista, joiden olisi tarkoitus auttaa venäläisjoukkoja Kiovan ja muiden kaupunkien valtaamisessa.

– Uutiset 16 000 syyrialaisvapaaehtoisesta on osoitus siitä, että Venäjän operaatio lähestyy kulminaatiopistettään, Wiktorin toteaa Twitterissä.

Ukrainassa on taisteltu jo 17 päivää. Kiovan kohtalon sanotaan olevan keskeinen sodan lopputuloksen kannalta. Venäjän sodanjohto halusi ottaa pääkaupungin haltuunsa nopeasti. Se ei kuitenkaan onnistunut, ja venäläisjoukot ovat jumittuneet Kiovan pohjoispuolelle.

Wiktorinin mukaan syyrialaisten osastojen tuomaa lisäarvoa on vaikea arvioida.

– Varmasti kokeneita yksiköitä, mutta nyt he eivät taistele kotona kevyttä jalkaväkeä vastaan. Täällä heillä on vastassaan kovettunut vastustaja, jolla on mekanisoituja taisteluosastoja täysin erilaisessa maastossa.

Hän korostaa myös ulkomaisten vapaaehtoisten matkustavan yhä sankemmin joukoin Ukrainaan tukeakseen maan asevoimien taistelua Venäläisjoukkoja vastaan. Kanadalaisten vapaaehtoisten kerrotaan muodostaneen oman pataljoonansa.

Lisäksi länsimaiden sotilaallinen apu jatkuu ja kasvaa koko ajan. Ase- ja ammustoimituksia virtaa Ukrainaan.

– Kulminaatiopistettä voidaan lykätä muutamalla päivällä, ja Kremlillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko turvautua joukkotuhoaseisiin taistelukentällä muuttaakseen voimatasapainoa tai palata osittain kotiin, Wiktorin toteaa.

– Arvioni on, että Venäjän mieltämät hallintoon kohdistuvat uhat määrittelevät laskelmia.

USA:n presidentti Joe Biden on varoittanut voimakkaista seurauksista, jos Venäjä turvautuu joukkotuhoaseisiin. Näitä ovat ydinaseet sekä kemialliset ja biologiset aseet.

Vipuvarsi neuvotteluihin

Johan Wiktorinin mukaan läheiset kytkökset Moskovaan omaava Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder on pyrkinyt vakuuttelemaan presidentti Vladimir Putinille, että hän pystyy avittamaan Venäjälle asetettujen kovien pakotteiden vähentämisessä.

– Yksi lopputulos voisi olla, että Venäjä perääntyy ensin pohjoisella rintamalla ja yrittää samalla vallata (Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevan) Mariupolin kaupungin saadakseen vipuvartta neuvotteluihin, Wiktorin pohtii.

Hän korostaa, että Venäjä voi välttää operatiivista kulminaatiopistettä eteläisellä rintamalla paljon pidempään ja neuvottelut voivat venyä vuosien mittaisiksi. Samaan aikaan Venäjä varmasti yrittäisi vahvistaa ja ryhmittää joukkojaan uudelleen.

– Kuten sanottu, kaikki riippuu siitä, miten Kreml kokee itseensä kohdistuvan uhan Venäjän kansan ja asevoimien tahoilta.

Venäjällä on sodan alkamisen jälkeen nähty lukuisia sodanvastaisia mielenosoituksia ja tyytymättömyys leviää. Vaikka virallinen Venäjä kontrolloi tiukasti narratiivia Ukrainan sodasta, tietoa tapahtumista kulkeutuu yhä enemmän maahan.

Viime aikoina jopa Kremliä tukevat Venäjän valtion television kommentaattorit ja asiantuntijat ovat alkaneet puhua Ukrainan sodan lopettamisen puolesta. Huolena on kovien pakotteiden haittavaikutukset Venäjän taloudelle ja poliittiselle järjestelmälle.

Myös Venäjän huipulla olevat lähteet ovat kertoneet, että hyökkäys Ukrainaan tuli yllätyksenä useimmille venäläispäättäjille ja -vaikuttajille. Monien eliitin jäsenten sanotaan harkinneen jopa eroa vroista.

Nyheten om att 16 000 ”frivilliga” från Syrien improviserat ska förstärka de ryska styrkorna är en indikation på att den ryska operationen närmar sig sin kulminationspunkt. Den punkt i tid och rum, där anfallskraften avtagit. /1 pic.twitter.com/T7assrdZeR — Johan Wiktorin 🌻 (@forsvarsakerhet) March 12, 2022