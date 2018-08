Kotitalouksien varat kasvavat yhä velkoja nopeammin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksityisen sektorin velkaantuminen kasvaa OP Ryhmän mukaan kokonaisuutena maltillisesti.

OP Ryhmän mukaan Suomen talous on jatkanut hyvässä vauhdissa keväällä, ja erityisesti työllisyyskehitys on ilahduttanut. Finanssiryhmä kuitenkin muistuttaa, että suhdannekyselyt viittaavat kuitenkin voimakkaimman kasvuvaiheen olevan jäämässä taakse.

– Kokonaisuutena Suomen talouden makrovakaus on yhä kohtuullisen hyvissä kantimissa. Vaihtotase on ylijäämäinen, eikä ylikuumenemisen merkkejä ole. Yksityisen sektorin velkaantuminen kasvaa kokonaisuutena maltillisesti – erityisesti on huomioitava, että kotitalouksien varallisuus kasvaa edelleen velkoja nopeammin. Keskustelu velkaantumisesta tulee silti jatkumaan, ja hyvä niin. Politiikkapäätösten tueksi tarvitaan tarkka tilannekuva myös kotitalouksien varallisuuden kasvusta, OP Ryhmän tuoreessa tulostiedotteessa todetaan.

Maailman talouden ja euroalueen talouden talousnäkymät ovat ryhmän mielestä edelleen suotuisat, vaikka euroalueen talouskasvu jäikin toisella vuosineljänneksellä hieman odotuksista. Maailman talouskehitys on jatkunut hyvänä, mutta aiempaa epäyhtenäisempänä vuoden toisella neljänneksellä. Epävarmuutta tulevan talouskehityksen suhteen on ryhmän mukaan herättänyt erityisesti kauppasodan uhka.

– Talouskehityksen arvioidaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa myönteisenä, vaikka Suomen talouden kasvuvauhdin arvioidaankin hidastuvan. Lähiaikojen suurimmat riskit liittyvät rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntymiseen sekä poliittiseen ympäristöön. Pidemmällä aikavälillä riskinä on talouskasvun jääminen vaatimattomaksi, jos taloutta ei kyetä uudistamaan riittävästi väestön ikääntyessä ja digitalisaation edetessä, ryhmä painottaa.

OP Ryhmä muistuttaa lisäksi, että finanssialaa kohtaa lähivuosina voimakas uudistumisen tarve. Toimintaympäristön muutokset korostavat ryhmän mukaan pitkäjänteisen uudistumisen välttämättömyyttä sekä kannattavuuden ja vakavaraisuuden johtamisen merkitystä.



Lue myös:

Heikot sijoitustuotot painoivat OP Ryhmän tulosta