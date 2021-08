Ooppera uhmaa koronarajoituksia – ”toivottavasti pääsen kesken laulun putkaan”

Yliopistonlehtori, dosentti Pauli Rautiaisen mukaan Kansallisooppera aikoo rikkoa Etelä-Suomen aluehallintoviraston rajoituspäätöstä.

Rautiainen viittaa Hufvudstadsbladetin uutiseen, jonka mukaan Kansallisooppera vastustaa aluehallintoviraston viimeisintä päätöstä yleisörajoituksista pääkaupunkiseudulla.

HBL:n mukaan Kansallisooppera aikoo noudattaa kahden metrin turvavälejä, mutta ei 25 hengen yleisörajoitusta. Aluehallintovirasto edellytti päätöksessään, että katsomot on lohkottava siten, että lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke ja jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit ja palvelut sekä tapahtumahenkilökunta.

– Se (Kansallisooppera) noudattaa eduskunnan säätämää lakia, mutta ei noudata lainvastaista päätöstä, Pauli Rautiainen kirjoittaa Twitterissä.

Rautiaisen mukaan oikeudellisesti esiin nousee kysymys, onko hybridistrategiaohjaus eli sosiaali- ja terveysministeriön tapa tulkita tartuntatautilain 58 § avoimeksi valtakirjaksi luoda rajoitussääntelyä ohi eduskunnan lainmukaista. Rautiaisen mielestä ei ole. Rautiaisen mukaan eduskunnan oikeusasiamies ei ole suostunut tutkimaan vielä asiaa kanteluista huolimatta.

– Kun Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tulee voimaan ja Kansallisooppera alkaa uhmata sitä yleisön ns. karsinoinnin osalta, pallo siirtyy Helsingin poliisille. Kokoontumislain mukaan poliisi voi kieltää lainvastaisen yleisötilaisuuden, jolloin se ottaa kantaa AVIn päätöksen laillisuuteen, Rautiainen näkee.

Rautiaisen mukaan Kansallisoopperan tapauksessa on kyse siitä, että Kansallisooppera ei lähde niin sanottuun karsinointiin, joka esimerkiksi Kansallisteatterissa tarkoittaa sitä, että teatterin aulaan on tuotu bajamajoja.

Rautiaisen mukaan ”poliisilla on oikeus siirrellä yleisöä tai estää esim. wc:n käyttö. Jollei poliisia totella, poliisimiehellä on oikeus käyttää voimakeinoja sekä ottaa niskoitteleva henkilö kiinni”.

Oopperalaulaja Marko Puustinen kertoo olevansa ylpeä työpaikastaan.

– Toivottavasti pääsen minäkin kesken laulun poliisimaijalla ensi perjantaina Kisahallin putkaan. Se on vielä kokematta, Marko Puustinen kirjoittaa Rautiaiselle.

