Onnettomuustutkija LM:lle: Miksi kännissä saa veneillä?

Airiston veneonnettomuus on nostanut esiin veneilyn promillerajan.

Vesiliikennejuopumuksen raja on yksi promille. Raja nousi keskusteluun Airiston veneturman jälkeen, vaikka alkoholilla ei epäillä olleen osuutta kyseiseen onnettomuuteen. Teillä rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-PekkaNurmi vaatii, että vapaa-ajan veneilijöiden promillerajaa pitää alentaa mahdollisimman pian.

– Minulla on jyrkkä kanta tähän. Perustelen sitä sillä, että jos ihminen on yhden promillen humalassa, niin hän on kännissä. Silloin järki ei kulje normaalisti ja humalalla on vaikutusta havainto-, reaktio- ja toimintakykyyn. Omaa lastani tai läheisiäni en missään nimessä halua päästää sellaiseen veneeseen, jossa kuljettaja on juovuksissa, hän sanoo Lännen Medialle.

Nurmi ihmettelee, miksi venealan etujärjestöt ovat nyt kommentoineet, että promillerajaa ei pidä laskea.

– Kun joku sanoo, että rajaa ei pidä laskea, niin hän sanoo siinä, että venettä pitää voida ajaa kännissä. En ymmärrä sitä yhtään.

Traficomin merenkulkujohtaja Juha-Matti Korren mukaan Traficomin kanta ja hänen oma kantansa on, että mikään liikenneväline ja alkoholi eivät sovi yhteen.

– Olemme vahvasti sitä mieltä, että rajan tulisi olla nolla promillea, kun ollaan motorisoidulla liikennevälineellä liikkeellä, olipa kyseessä auto, vene, moottoripyörä tai mopo, Korsi sanoo Lännen Medialle.

Veli-Pekka Nurmi olisi valmis tiputtamaan veneilyn promillerajan nollaan. Hän kysyy, miksi lähes promillen humalassa ei saa tulla toimistohommiin, mutta vesillä pitäisi saada ajella samassa humalatilassa.

– Vesillä liikkuminen vaatii kaiken huomion ja taidon. Miksi pitää sallia, että sitä voi tehdä juovuksissa?