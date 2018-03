”Onko uusi alkoholilaki kivi AVI:en kengässä?”

Kansanedustaja Jukka Kopra ihmettelee aluehallintovirastojen kankeaa toimintaa lakimuutoksen toimeenpanossa.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopran mukaan aluehallintovirastot ovat suhtautuneet ponnettomasti uuden alkoholilain soveltamiseen.

– Alkoholilaki tervetulleine päivityksineen ja uusine mahdollisuuksineen on ollut jo kohta neljä kuukautta voimassa, ja tuoreimpien mielipidetutkimusten mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä tehtyihin uudistuksiin. Silti lain käyttöönotto ei ole ollut kitkatonta. Monet ravintolat sekä pienpanimo- ja tapahtuma-alan yrittäjät ovat esittäneet kritiikkiä lain valvontaa harjoittavien AVI:en toiminnasta, Kopra sanoo.

Kopra muistuttaa, että alkoholilain uudistamisella pyrittiin keventämään sääntelyä ja byrokratiaa. Hänen mukaansa viranomaisten epämääräiset ohjeet ovat hankaloittaneet tilannetta.

– Ei riitä, että käytännön soveltamisessa toteutuu lain kirjain, myös sen hengen on toteuduttava – ja henki on se, että tiukkaa regulaatiota on nyt merkittävästi vapautettu.

AVI:en alaisilla tarkastajilla on ollut erilaisia tulkintoja niistä edellytyksistä, joilla pienpanimot voivat myydä ulos käsityöläisoluita. Katsomoanniskelua ei ole voitu myöskään toteuttaa, koska AVI:lla ei ole ollut siihen vaadittavaa hakulomaketta.

– On myös tullut tietoon tapauksia, joissa ravintolayrittäjät eivät ole voineet hakea lupia juomien ulosmyyntiin ravintolasta, koska AVI ei ole pystynyt tai halunnut kertoa lupaan tarvittavaa menettelyä tai sen hintaa. Tämä on kerta kaikkiaan pöyristyttävää elinkeinotoiminnan jarruttamista, Kopra sanoo.

Kopran mukaan on erikoista, kuinka aiemmin erittäin virkaintoisiksi koetut AVI:t eivät enää näytä tuntevan asiaan liittyviä säädöksiä.

– Onko aluehallintovirastoissa johtamisongelma, kun ne eivät ole valmistautuneet lakien voimaantuloon? Eihän tämä uusi alkoholilaki mikään yllätys kai sentään ole ollut niille tai Valviralle, jonka ohjeistuksia AVI:t noudattavat. Nyt vahvasti vaikuttaa siltä, että tullaan tahdottomasti ja ponnettomasti jälkijunassa, Kopra toteaa.