Onko tietoisuus vain luonnonilmiö ja kokemukset atomeja?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teorian mukaan tietoisuus ei ole erityisen erikoinen ilmiö muiden joukossa.

Turun yliopiston Aurora-lehti kertoo Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden teoriasta. He esittävät ihmisen tietoisuuden olevan luonnonilmiö – eikä edes erityisen poikkeuksellinen muiden luonnonilmiöiden joukossa.

Tutkijoiden ajatuskulun mukaan tietoisuutta voidaan havainnoida ja mallintaa tieteellisesti kuten muitakin luonnonilmiöitä.

Tieteessä ja filosofiassa on vallalla käsitys, että kokemukset ovat erilaisia ilmiöitä kuin fysikaaliset ilmiöt kuten vaikka hermosolujoukkojen aktivoituminen.

– Jos määrittelemme tietoisuuden ja fysikaalisen toisensa poissulkevina käsitteinä, emme ikinä voi selittää, miten aivot luovat kokemusmaailmamme. Tutkimuksemme osoittaa, että tietoisuus on jatkumossa kaikkien muiden luonnonilmiöiden kanssa. Karkeasti ilmaisten kokemuksemme on tehty atomeista. Tämä on tärkeää maailmankuvamme ja ihmiskäsityksemme kannalta, tutkimuksen vastaava filosofian ja psykologian tohtori Jussi Jylkkä sanoo Aurorassa.