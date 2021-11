”Onko teistä oikein elää pikavipeillä” – eduskunnassa vedottiin säästöpossuun

Ministerinkin mukaan lasten säästöpossu on valtiontaloudessa jatkuvassa käytössä.

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona neljännestä lisätalousarviosta. Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan ”pyrähdys” on kuvaava sana meneillään olevalle talouden nopealle suhdannekäänteelle.

– Se ei peitä alleen talouden tylsää tosiasiaa: menot ja tulot eivät ole olleet tasapainossa käytännössä yli kymmeneen vuoteen. Lompakkomme ei meinaa riittää hyvinvointimme vaateisiin, vaan lasten säästöpossukin on jatkuvassa käytössä. Veronmaksajien lisäeurojen tarve kasvaa edelleen julkisessa taloudessa, Annika Saarikko sanoi.

– Paineet taloudessa lisääntyvät lähitulevaisuudessa erityisesti kulutusmenojen osalta väestön ikääntymisen johdosta. Kaikista on luvattu pitää huolta — niin lapsista, nuorista, perheistä kuin ikääntyvistäkin — ja tästä lupauksesta me haluamme pitää kiinni. Samaan aikaan kasvavat myös investointitarpeet muun muassa tutkimus- ja kehitystoiminnan, vihreän siirtymän ja isojen liikennehankkeiden vuoksi.

Opposition kansanedustajat ihmettelivät, puhuiko Saarikko pääministeri Sanna Marinille (sd.) – joka ei ollut paikalla.

Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan ”talous kasvaa ennätyshyvin, työllisyys kasvaa, vaikka te ette, arvoisa hallitus, ole tehneet juuri mitään sen eteen”.

– Nyt pitää kysyä, minkä takia vielä ensi vuonna ja vielä vaalivuonna, arvoisa valtiovarainministeri Saarikko, te olette päättäneet rikkoa nämä hyvän ja vakaan talouden kehykset. Mikä on perustelu tälle? Kun kuunteli valtiovarainministeri Saarikkoa, niin tuntui, että hän puhui tänään täällä eduskunnassa pääministeri Marinille ja sosiaalidemokraateille, ja toisaalta tuli tunne, että kunpa keskusta olisi hallituksessa, Timo Heinonen heitti.

– Valtiovarainministeri Saarikko, te myönsitte, että nyt te elätte lasten säästöpossujen rahoilla. Onko tämä teistä oikein, ottaa pikavippejä lasten piikkiin, kun omat rahat on jo hassattu?

Entisen valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan ”ovat ne sitten olleet pikavippejä tai Euroopan keskuspankin ja maailman keskuspankkien lainoja, tuloksena on syntynyt mahdollisuus siihen, että valtiot ovat voineet alijäämällä huolehtia siitä, että tämän pandemian aikana talous ei ole päässyt romahtamaan”.

– Kyllä tärkein väliaikatieto tästä pandemian taloushoidosta on se, että siinä on kohtuullisen hyvin onnistuttu. Tämän aamun tiedot verottajalta, että pahimpana pandemiavuonna 20 verotulot tippuvat lopulta vain miljardilla, sekin oli myönteinen tieto. Että kyllä tässä jotakin, aika paljon on tehty oikein, Matti Vanhanen sanoi.

– Talous on kyetty pitämään pyörimässä. Se on tapahtunut vippejä ottamalla, mutta sen ansiosta talous on pidetty käynnissä ja meillä on huomattavasti paremmat edellytykset vastata myös niihin haasteisiin, joita ministeri hyvin kuvasi puheessaan.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan hallituksen ongelma on se, että se ei pysty asettamaan asioita eli menoja tärkeysjärjestykseen, siis menoja.

– Näin holtitonta menojen lisäämistä ja pientenkin säästöpäätösten perumista en muista aikaisemmin koko urallani nähneeni, Ben Zyskowicz ihmetteli.

Hänen vieressään Timo Heinonen nauratti edustajia tokaisemalla väliin ”siis heti sodan jälkeen…?”. Myös Sinuhe Wallinheimo (kok.) totesi, että ”se on pitkä aika”.

SDP:n Tarja Filatov palasi säästöpossukeskusteluun.

– Monessa maassa lapset tarvitsevat säästöpossun ostaakseen itselleen oppikirjat ja maksaakseen koulutuksensa, mutta Suomessa hallitus on antanut lahjaksi pidennetyn oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen, ja ne rakentavat niitä tulevaisuuden palikoita näiden nuorten elämässä, jolloin me selviämme koko yhteiskuntana niistä talousvaikeuksista, joissa tällä hetkellä olemme, Tarja Filatov sanoi.