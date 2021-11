”Onko tässä mitään järkeä” – HS: Näin hallitus on riitautunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen kevään odotetaan olevan vaikea.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on kulkenut riidasta toiseen ja toisinaan hallituksen sisäisiä nahinoita on puitu näkyvästi julkisuudessakin. Kovinta kipuilu on tuntunut olevan keskustassa.

Helsingin Sanomat valottaa hallituspuolueiden välistä eripuraa tästä löytyvässä 15 lähteen haastatteluihin perustuvassa jutussa.

Viimeisin kiistakapula syntyi EU:n niin sanotusta taksonomia-asetuksesta. Se kulminoitui keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikon poikkeuksellisiin haukkuihin pääministeri Sanna Marinille (sd.). Hallitus päätti vastustaa asetusta, mutta vihreät ja vasemmistoliitto kirjasivat asiaan eriävän mielipiteen.

HS:n tietojen mukaan Saarikon kova ulostulo on herättänyt hämmästystä hallituskumppaneissa. SDP:n kerrotaan hakeneen sovintoratkaisua, jossa olisi samalla sovittu muistakin EU:n ilmastolinjauksista. Keskustalle tämä ei kuitenkaan kelvannut.

Hallituksen kaatajaksi tällaisesta riidasta ei vielä ole. Juttua varten haastatellut lähteet kuvailevat kuitenkin väsymystä nahisteluun ja kehnoa tunnelmaa hallituksessa.

Esimerkiksi eräs keskustavaikuttaja toteaa kaikkia ”ottavan päähän” puolueen eduskuntaryhmässä.

– Enemmistöllä alkaa olla sellainen olo, että onko tässä mitään järkeä. Kysymys on siitä analyysista, että saavutammeko me mitään hyvää enää tällä hallituspohjalla, hän lataa.

Keskusta on aiemmin riidellyt etenkin vihreiden kanssa. Nyt kohteeksi on joidenkin HS:n haastattelemien SDP-lähteiden mukaan otettu pääministeri, koska tällä tavoitellaan kannatuksen nousua.

– Ehkä he pohjustavat tällä hiljalleen sitä, että jos hallitus joskus kaatuu, niin syy ei ole keskustan vaan pääministerin, SDP:stä arvioidaan.

Useat HS:n lähteet arvioivat keväästä tulevan varsin vaikean – etenkin, jos keskusta menestyy kehnosti tammikuun aluevaaleissa.