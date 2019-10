”Onko tämä vappusatastakin suurempi huijaus?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opintoraha nousee noin 2,5 euroa. Vaalien alla puhuttiin jopa sadasta eurosta.

– Onko vappusatastakin suurempi huijaus? Ennen vaaleja hallituspuolueista luvattiin jopa 100 euron korotusta opintorahaan, nyt nousee 2,5€, kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen toteaa.

Hän on jakanut Twitterissä tästä löytyvän MTV:n jutun. Siinä kerrotaan opintorahan sitomisen eläkeindeksiin nostavan kuukausittaista rahaa noin 2,5 eurolla.

Vielä ennen vaaleja kaikki muut hallituspuolueet paitsi keskusta olivat valmiita huomattaviinkin opintorahan korotuksiin opiskelijaliikkeen tästä löytyvässä kyselyssä. Esimerkiksi vasemmistoliitto esitti nykyisellään hieman yli 250 euron suuruisen yli 18-vuotiaan itsenäisesti asuvan ei-huoltajan opintorahan nostamista 351 euroon kuussa. SDP esitti 336 euroa ja vihreät 333 euroa.

Kalle Jokisen mainitsemalla ”vappusatasella” viitataan pääministeri Antti Rinteen (sd.) vaalien alla lupaamaan sadan euron nettokorotukseen alle 1 400 euron eläkkeisiin. Esitys täsmentyi myöhemmin niin, että korotus tulisi useamman vuoden aikana.

– Tämä maailma on sellainen kuin se on. Meistä ei kukaan tiedä, mitä on oven takana kuukauden tai kahden päästä, niin sellainen, että lupaan eksaktisti, että tuolta tulee, tuolta tulee, se ei ole mielestäni mahdollista, pääministeri vastasi hiljattain, kun häneltä kysyttiin Iltalehden haastattelussa onko eläkkeisiin tulossa tällä vaalikaudella vielä jotain korotuksia.

Rinne täsmensi vielä, että eläketason korjaamisen lisääminen on tällä kaudella ”tavoite, mutta sitä ei voi lukea niin, että Rinne lupasi näin”.