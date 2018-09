Onko tämä mysteeri-iskujen ase? ”Tappaa jälkiä jättämättä”

Amerikkalaismuistiossa kerrotaan ’vihamielisen valtion’ asejärjestelmästä.

Mediatietojen mukaan Yhdysvaltojen tiedustelu uskoo Venäjän olevan Yhdysvaltojen suurlähetystöihin Kuubassa ja Kiinassa kohdistuneiden mysteerihyökkäysten takana.

Yli tusina amerikkalaisdiplomaattia on kärsinyt iskuissa aivovaurioita ja muita vakavia vammoja. Hyökkäyksissä käytettyä asejärjestelmää on spekuloitu laajalti. New York Timesin mukaan useimmat asiantuntijat ovat stulleet siihen tulokseen, että kyseessä on jonkinlainen mikroaalto-ase.

The Drive War Zonen mukaan mikroaaltoaseita on tutkittu Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa aina 1960-luvulta asti. Tiettävästi ainakin Neuvostoliitossa tutkimus otettiin tosissaan ja siihen pantiin runsaasti resursseja.

War Zone nostaa jutussaan esiin mielenkiintoisen tiedonmurusen vuodelta 2014. Amerikkalaislakimiehen haltuunsa saama ja New York Timesin sittemmin julkistama lokakuulle 2014 päivätty Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virasto NSA:n asiakirja mainitsee erikoisen aseen, joka vaikuttaisi istuvan lähetystöiskuissa käytetyn järjestelmän profiiliin.

”NSA vahvistaa, että vuodelta 2012 on peräisin tiedustelutietoa, joka yhdistää vihamielisen valtion, johon herra Beck matkusti 1990-luvun lopulla, erittäin voimakkaaseen mikroaaltoasejärjestelmään, jolla voi olla kyky heikentää, pelotella tai tappaa vihollinen ajan kanssa ja jättämättä todisteita”, asiakirjassa todetaan.

Paperin mukaan tiedustelutiedot osoittavat, että aseen tarkoituksena on ”kyllästää kohteen elinympäristö mikroaalloilla” ja aiheuttaa erilaisia fyysisiä reaktioita kuten keskushermoston vaurioita.

Koko asiakirja löytyy tämän linkin takaa.