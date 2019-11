Onko tämä maailman uskomattomin valokuva?

Upeita nopeutettuja aikarajakuvia on toki otettu avaruudesta ennenkin. Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) olevan NASAn astronautti Christina Kochin teoksessa vaikuttaa kuitenkin olevan poikkeuksellisen paljon henkeäsalpaavia osia.

Universe Today kertoo yhteiskuvan syntyneen ISS:n lipuessa Namibian yli kohti Punaista merta heinäkuussa. Astronautti antoi kameran ottaa 11 minuutissa 400 kuvaa, jotka koostettiin. Maan pinnalla vastaavan koosteen kuviin olisi mennyt koko yö.

Kuvassa ”taivaalla” olevat valkoiset, suuren ympyrän muotoon asettuvat juonteet ovat tietysti tähtiä. Aivan kaikki valojuovat eivät kuitenkaan asetu samaan kaarimuotoon? Ne ovat satelliitteja.

Entä maassa? Valkokeltaiset juovat ovat kaupunkeja, jokainen valopiste niissä on yksittäisestä kuvasta. Oranssit juovat, joissa näkyy pisteitä, olivat valtavia metsäpaloja Angolassa ja Kongon kansantasavallassa.

Kaarevan maanpinnan yläosassa voi erottaa ukkosmyrskyjen salamoita. Horisontissa on keltavihertävä kaari yläilmakehässä – sitä kutsutaan 80-645 kilometrin korkeuteen yltäväksi ilmahehkuksi.

City lights, stars, lightning storms, even satellite flares–A composite of individual photos stacked on top of each other to show all the amazing things we see at night out our window. pic.twitter.com/goDma6dkkP

— Christina H Koch (@Astro_Christina) July 10, 2019