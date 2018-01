ISIS järkyttää World Trade Centerin luona otetulla selfiellä

New Yorkin poliisi tutkii Isis-aiheisia valokuvia, jotka on otettu kuuluisan museon ja pilvenpiirtäjän edessä.

Nuoren miehen epäillään ottaneen Isis-aiheisen selfien New Yorkissa Metropolitan Museum of Art -taidemuseon edessä. Kuvassa miehen silmät on sumennettu, ja hänellä on kasvoillaan hiihtopipo, jossa on Isisin logo.

Jihadistiryhmät ovat jakaneet kuvaa sosiaalisen median palveluissa. Kuvatekstissä lukee ”me olemme teidän takapaihallanne”.

Kuva ilmestyi alun perin Isisin Telegram-viestipalvelun kanaville joulukuun lopulla. Sen jälkeen kuvaa on levitetty myös Google Plus -verkkoyhteisöpalvelussa, kertoo uutissivusto Newsweek.

Toinen Isis-aiheinen kuva ilmestyi sosiaaliseen mediaan pari päivää myöhemmin. Kuvassa näkyy puhelin, jonka näyttöruudulla on Isisin logo. Kuva on otettu One World Trade Center -pilvenpiirtäjän edessä.

1 WTC on osa uutta World Trade Center-kompleksia. Alkuperäinen WTC-kompleksi tuhoutui syyskuun 11. päivän terroriteoissa vuonna 2001.

Kuvat näyttävät olevan aitoja, mutta Isisin tiedetään photoshoppaavan kuvia propagandatarkoituksessa. Poliisi tutkii kuvia ja niiden aitoutta.

Isis on monesti uhannut hyökätä yhdysvaltalaisiin kaupunkeihin. Poliisin mukaan New Yorkia kohtaan ei ole tehty uskottavia uhkauksia vuoden vaihteen jälkeen.

Isis uhkasi toistuvasti tehdä hyökkäyksiä USA:ssa jouluna ja uutenavuotena. Yhtään suurta terroristihyökkäystä ei kuitenkaan tapahtunut.

Lokakuun lopulla mies surmasi kahdeksan ihmistä Manhattanilla, kun hän ajoi autolla pyöräilijöiden päälle. Mies kertoi tehneensä iskun Isisin nimissä.

Joulukuun puolivälissä toinen mies yritti tehdä omatekoisella putkipommilla itsemurhaiskun niin ikään Manhattanilla, mutta epäonnistui. Myös hän kertoi saaneensa inspiraationsa Isisiltä.