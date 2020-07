Jos tulevaisuuden elokuvassa määriteltäisiin kaupunkien kehitysmahdollisuudet, olisi kaupunkien tulevaisuuden kannalta olennainen asia esimerkiksi se, miten väljästi suomalaiset kaupungit ovat rakentuneet. Nuorten tulevaisuuden toiveisiin on monenlaisia vastausmahdollisuuksia, joista yksinkertaisimpia on kaupunkien kaavoitus.

– Heti, kun pääkaupunkiseudun kivikaupungista tullaan ulospäin, meillä on pelkästään tilaa. Kun koronaviruksen seurauksena joudutaan tekemään kansallisesti vaikeita päätöksiä, poliittisten puolueiden on osattava vaatia myös kaavoituksen uudistamista. Näihin vaatimuksiin täytyy kuulua laadukkaan lähiympäristön ja parempien asumismahdollisuuksien tarjoaminen tulevaisuuden asukkaille. Välillä tuntuu, että tässä suhteessa hallitusohjelmassa tunnistetaan paremmin saimaannorpan tarpeet kuin kaupunkien tarpeet, professori Mari Vaattovaara harmittelee.

Vaattovaaran mukaan ennen koronavirusta monella helsinkiläisellä oli tapana ajatella, että koko kaupunki oli heidän olohuoneensa. Ilmiö näkyy esimerkiksi asumisneliöiden pienentymisessä ja yhä pienempien yksiöiden kohonneina myyntilukuina. Professori ei kuitenkaan usko pienten yksiöiden tulevaisuuteen, sillä pandemian riski on olemassa myös tulevaisuudessa.

– Kaikissa maissa säädellään asumisneliöiden minimiä. Se on nimenomaan poliittinen kysymys. Esimerkiksi Kööpenhaminassa asuntojen minimikoko on noin 50 neliötä. Kun ihmiset joutuivat koronan myötä lukittautumaan koteihinsa, huomattiin, että kaupunkimainen olohuone hävisi. Poliitikkojen tehtävä tehdä linjanveto siitä, missä kulkee asuntotarjonnan minimin raja suomalaisessa hyvinvointivaltiossa. Lisäksi tulevaisuuden kaupunkiviihtyvyyden kannalta on suunnattava katse maamme sisäiseen potentiaaliin. Suomessa on maan johtavia arkkitehteja, joiden avulla kaupungit ja kaupunginosat voisivat kilvoitella esimerkiksi asuinalueiden erilaisista muoto- ja asumisratkaisuista.

Tulevaisuuden kauniin elokuvan mukaista maisemaa ei kuitenkaan saavuteta pelkkiä asumisratkaisuja ja kaupunkien kaavoitusta uudistamalla. On myös uudistettava puolueita, niiden jäsenpolitiikkaa ja politiikan tekemisen tapoja. Nuoria kiinnostavat teemat on saatava näkyviin ja lisäksi on tiedostettava, etteivät nykyiset politiikan trendit kestä ikuisesti. Millä tavoin nuoret saadaan ajattelemaan Suomen tulevaisuutta positiivisesta näkökulmasta?

Politiikan tutkija ja Turun yliopiston valtio-opin dosentti Rauli Mickelsson ei osaa esittää tähän selkeää tai täydellistä ratkaisua, mutta hänellä on tarjota suuntaviivoja. Suomalaisten puolueiden tulevaisuutta tutkineen Mickelssonin mielestä puolueiden tulee pohtia tulevaisuuden kannalta ennen kaikkea saavutettavuuttaan.

Ydinkysymys on etenkin se, miten puolueen sisäistä keskustelua edistetään jäsenmäärän kuihtuessa ja miten poliittisen keskustelun kenttää laajennetaan niin, että kaikilla on paremmat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa matalalla kynnyksellä. Myös globalisaation ja koronaviruksen mukanaan tuomat haasteet on otettava huomioon.

– Globalisaation kohtaamat haasteet on myönnettävä, mutta on myös tiedostettava, että nykypäivän kansallissiteet ovat voimakkaita ja ne on luotu globaalille perustalle. Vaikka puolueet ovat kansallisia, kaikilla niillä on globaali näkökulma. Akuutin tilanteen, kuten koronaviruksen, aiheuttama kriisi saattaa aiheuttaa vastareaktioita, mutta ne voivat myös jäädä tulematta. Vaatii aika ison muutoksen, että kaikki lähtisi Suomessa kehittymään takaisin kansalliseen suuntaan.

Globalisaation aika ei siis Mickelssoninkaan mielestä ole päättymässä. Jos hetkittäistä hidastumista ja kääntymistä kuitenkin tapahtuisi, pientä heiluntaa puolueiden välillä voisi hyvin esiintyä.

Puolueiden olisikin nyt unohdettava puoluekirjojen tarjoaminen ja keskityttävä voimakkaaseen verkostoitumiseen. Myös joustavuus on tärkeää.

– Nuorille on annettava mahdollisuus olla politiikan teon subjekteja, jotka tukevat puoluejohtoa. Puolueiden jäsenkulttuuri on hiipunut aktiivisesti 1980-luvulta lähtien, sillä ihmiset eivät halua enää sitoutua aatteisiin. Yleisesti puolueet voisivat parantaa osallistumisaktiivisuuttaan ja kiinnostavuuttaan järjestämällä julkisia politiikan teon paikkoja ja tilaisuuksia, joissa voidaan keskustella avoimesti kaikesta aina kansallisen tason asioista globaaleihin ilmiöihin asti. Nuorten vaikuttamishalun on saatava vastakaikua, Mickelsson sanoo.