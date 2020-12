”Onko Suomi parempi paikka, koska ei tullut uusia Supercellejä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylimmän tulokymmenyksen reaalitulot laskivat viime vuonna 0,3 prosenttia.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus hämmästelee Suomessa käytävää keskustelua tuloeroista.

– Onko Suomi todella parempi paikka, kun vuonna 2019 Supercellin perustajien tulot romahtivat ja muita vastaavia yrittäjiä ei tullut tilalle? Jotenkin soisin, että suomalaiset yrittäjät onnistuisivat joka vuosi samalla tavalla kuin [Ilkka] Paananen & co 2018, Brotherus kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainàn twiittiin.

– Hyviä uutisia: tuloerot kaventuivat viime vuonna hieman. Tulojen nousu keskittynyt etenkin keskituloisille. Gini-kerroin laski 0,2 prosenttiyksikköä, Lainà kirjoittaa.

Juhana Brotherus kertoo kaipaavansa ilakoinnin sijasta analyyttista tuloerokeskustelua kehityksen syistä.

– Minulle keskustelu näkyy: ”Hurraa, tuloerot vähenivät! Tämä on hyvä asia.” Syy vähenemiselle tilastoissa suurituloisten tulojen lasku. Yksin Paanasen tulot supistuivat liki 100 miljoonaa. Samalla valtion saamat verotulot häneltä supistuivat yli 33 miljoonaa euroa. Miten tämä on hyvä, Brotherus kysyy.

Ekonomisti kummastelee Patrizio Lainàn arviota, jonka mukaan Supercellin kaltaisia kasvutarinoita ei voi löytyä joka vuosi.

– Miksi on selvää, että Suomesta ei voida myydä joka vuosi Supercellin tapaan yritystä? Ja jos näin on, niin miksi se on hyvä asia? Verotuloille tai Suomen hyvinvoinnille, Brotherus kysyy.

