”Onko suomalaisten vaurastumisen vastenmielinen ajatus hallitukselle?”

Matias Marttinen vaatii hallitusta raivaamaan esteet kansalaisten vaurastumisen tieltä.

Kokoomuksen verojaostovastaavana valtiovarainvaliokunnassa toimiva Matias Marttinen nostaa esiin osakesäästötilin, johon kohdistuvat rajoitukset pitää hänen mukaansa poistaa.

– Osakesäästötili mahdollistaa sijoittamisen ja vaurastumisen jokaiselle, joka pystyy laittamaan kuukausittain pienen summan säästöön. Tilin käyttöä rajoitetaan kuitenkin talletuskatolla ja sallimalla vain yksi tili sijoittajaa kohti. Lisäksi ehtojen rikkomisesta on säädetty rajut verosanktiot. Miksi ihmeessä piensijoittajien mahdollisuuksia sijoittaa ja vaurastua rajoitetaan laissa, Marttinen kysyy.

Hänen mukaansa osakesäästötilin rajoitukset asettavat piensijoittajat epäedullisempaan asemaan verrattuna varakkaampiin sijoittajiin.

– Osakesäästötili on ainoa sijoitustuote, jolle on asetettu keinotekoiset rajoitukset laissa. Varakas sijoittaja voi kyllä hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä rajattomasti esimerkiksi kapitalisaatiosopimuksessa, mutta tavallisen piensijoittajan mahdollisuuksia sijoittamiseen on lailla rajoitettu. Nyt on aika tuoda tavalliset piensijoittajat samalle viivalle varakkaampien sijoittajien kanssa, Marttinen vaatii.

Osakesäästötilin avaaminen on ollut mahdollista viime vuodesta alkaen. Tilejä on avattu yli 190000 kappaletta ja niillä olevien sijoitusten markkina-arvo on lähes miljardi euroa. Tilin avanneista yli 35 prosenttia on alle 30-vuotiaita.

Marttinen hämmästelee hallituksen penseää asennetta edistää piensijoittajien parempaa asemaa.

– Osakesäästötilistä on tullut erittäin suosittu sijoittamisen tapa. Onko suomalaisten sijoittamisen ja vaurastumisen edistäminen niin vastenmielinen ajatus maan vasemmistohallitukselle, että lainsäädännön epäkohtia ei olla valmiita purkamaan, Marttinen kysyy.

Hän jätti alkuvuonna lakialoitteen, jolla osakesäästötilin rajoitukset poistetaan. Aloitteen on allekirjoittanut 40 kansanedustajaa. Marttinen vaatiikin hallitusta tekemään päätökset rajoitusten purkamisesta.

– Hallituksen tulee nostaa suomalaisten vaurastumisen edistäminen keskeiseksi talouspolitiikan tavoitteeksi. Osakesäästötilin kehittäminen on tässä erinomainen askel eteenpäin. Järjettömät rajoitukset suomalaisten pitkäaikaissijoittamisen ja vaurastumisen tieltä on syytä purkaa viipymättä, Marttinen toteaa.