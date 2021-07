”Onko sisäministeri nukkunut hallituksen kehysriihessä”

Kansanedustaja huomauttaa, että poliisien määrä on vähenemässä, eikä lisääntymässä.

Kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) toteaa Länsi-Suomen kolumnissaan, että vaikka Suomen tilanne on huomattavasti parempi Ruotsiin verrattuna, on myös Suomessa huolestuttavia kehityssuuntia. Järjestäytynyt rikollisuus on kasvava ongelma Suomessa. Keskusrikospoliisi on arvioinut, että Suomessa toimii noin 90 erilaista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymää.

Marttinen muistuttaa, että eduskunnassa puolueet ovat olleet varsin yksimielisiä siitä, että sisäisen turvallisuuden resursseja ja poliisin virkoja on lisättävä.

– Suomessa on todella vähän poliiseja suhteutettuna väestöön. Ruotsi on esimerkiksi päättänyt kasvattavansa poliisivoimien kokoa 10 000 uudella poliisilla heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi, hän kirjoittaa.

Eduskunnan hyväksymässä sisäisen turvallisuuden selonteossa on asetettu tavoitteeksi, että poliisien määrää nostetaan 8 200 poliisiin vuoteen 2030 mennessä. Tällä henkilöstömäärällä olisi mahdollista turvata poliisin riittävä läsnäolo ja kyky rikosten torjuntaan kaikkialla Suomessa. Tänä vuonna määrärahat riittävät noin 7 450 poliisin palkkaamiseen.

Marttinen toteaa, että eduskunta käsitteli tällä viikolla suunnitelmaa julkiselle taloudelle seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

– Suunnitelmasta kävi ilmi, että poliisin määrärahat ovat laskemassa rajusti tulevina vuosina – siis päinvastoin sille tavoitteelle, jonka eduskunta on yhdessä asettanut. Ensi vuonna poliisin määrärahat ovat laskemassa niin paljon, että poliisien määrää on vähennettävä 400 hengellä. Siten poliisien määrä uhkaa laskea lähelle 7 000 poliisia.

Marttinen huomauttaa, että supistuvat määrärahat tarkoittavat myös poliisien irtisanomisia, mikäli Sanna Marinin (sd.) hallitus ei elokuun budjettiriihessä turvaa poliisille riittävää rahoitusta ensi vuodelle.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että sisäministerin tehtävänä on huolehtia siitä, että poliisilla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja huolellisesti.

– Onko sisäministeri (Maria) Ohisalo (vihr.) nukkunut keväällä hallituksen kehysriihessä, kun budjettipäätöksiä on tehty? On välttämätöntä, että ministeri korjaa virheensä ja tuo esityksen hallituksen budjettiriiheen elokuussa, jossa poliisille turvataan riittävät resurssit työhönsä, Marttinen toteaa.

– Kansanedustajat eri puolueista ovat hyvässä yhteistyössä halunneet turvata sisäisen turvallisuuden hoitoon tarvittavat määrärahat. Ei voi olla niin, että maan hallitus kulkee päinvastaiseen suuntaan asiassa. Hallituksen ja sisäministerin on korjattava keväällä tehty virhe. Me kokoomuksessa tuemme hallitusta, jotta poliisin toimintaedellytykset voidaan turvata, Marttinen kirjoittaa.