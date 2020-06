Onko shakki rasistista? Valkoinen aloittaa aina

Australialainen ABC nosti ohjelmassaan esille shakin mahdollisen rasistisuuden, koska pelissä valkoinen puoli aloittaa. Asiasta kertoo Jerusalem Post.

Australialainen shakkitaitaja John Adams suuttui saamansa haastattelupyynnön sisällöstä. Adamsilta olisi viimeaikaisten Black Lives Matter -mellakoiden vuoksi kysytty rotukontekstista siihen, pitääkö valkoisten liikkua ensin. Hän kieltäytyi haastattelusta ja kommentoi asiaa twitterissä.

– Luota veronmaksajien rahoittaman kansallisen lähetysyhtiön soveltavan ideologista marxistista kehystä mihin tahansa & kaikkeen Australiassa!, John Adams twiittasi.

Venäläinen shakin suurmestari Garri Kasparov kehotti ABC:ta valitsemaan Go-pelin shakin sijaan.

– Siinä musta liikkuu ensin. Sen sijaan, että näytätte tyhmältä, kuluttamalla veronmaksajien rahoja valtion yhtiössä ”tutkimiseen”.

BREAKING

I just received a phone call from an ABC Sydney based producer seeking a comment about the game of chess!

The ABC have taken the view that chess is RACIST given that white always go first!

They are seeking comment from a chess official as to whether

— John Adams (@adamseconomics) June 23, 2020