Onko sähköautojen murros unihouretta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmää puukotettiin selkään Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan mielestä.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen on yhä harmissaan politiikkojen reaktioista liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmän joulukuussa julkaisemaan loppuraporttiin.

– Siinä esitettiin todella kunnianhimoisia tavoitteita sähköautojen ja kaasuautojen kehittämiselle, työryhmässä mukana ollut Ollikainen kertoi torstaina ilmastopolitiikkaa käsitelleessä toimittajatapaamisessa Helsingissä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän loppuraportissa ehdotettiin muun muassa sähköisten henkilöautojen määrän kasvattamista 670 000:een vuoteen 2030 mennessä. Nämä luvut saivat julkisuudessa kaikkein suurimman huomion työryhmän tuloksista.

– Hallituksen asettama tehtävä ja välittömästi kolmen suurimman puolueen, joista kaksi hallituksessa, puheenjohtajat irtisanoutuivat tästä. Sen jälkeen asteittain eri puolueiden edustajat on leimanneet nämä ajatukset unihoureiksi tai mielikuvituksen tuotteiksi, Ollikainen muistutti.

Hänen mielestään tämä oli kuin selkäänpuukotus hallituksen sisältä hallituksen toimijoille.

– Oikeasti liikenteeseen on tulossa iso murros, johon sähköautot liittyvät, mutta johon liittyvät myös palvelut ja monet muut asiat.

Sähköautojen ongelmien uskotaan ratkeavan

Sähköautojen avainkysymyksistä ajosädeongelma ratkeaa Ollikaisen mukaan automaattisesti automallien kehittyessä, eikä Helsingistä Turkuun ajamisesta enää tule ongelmaa.

Latausmahdollisuudet sen sijaan ovat Suomessa ilmeinen pullonkaula, varsinkin kerrostaloissa asuville.

– EU:lta on tästä tulossa direktiivi, mutta meillä asunto-osakeyhtiöt on erittäin hitaasti reagoimassa tähän, Ollikainen kertoi.

Yleinen näkemys akuista on hänen mukaansa, että niistä ei tule mitään erityistä ongelmajätettä. Toisaalta vanhoja sähköautoja on vielä niin vähän, että varmuudella ei pystytä sanomaan, mitä tapahtuu.

Sähköautojen valmistusaikaisista päästöistä puhutaan Ollikaisen mukaan asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. On muun muassa väitetty, että sähköautolla ajaminen Puolassa aiheutta polttomoottoriautoa enemmän päästöjä.

– Tällä hetkellä Suomessa on perusnyrkkisääntönä, että meille tuotavilla autoilla pitää ajaa noin 30 000 – 35 000 kilometriä, jotta valmistuksen aikaiset päästöt tulevat kuitatuiksi, Ollikainen kertoi.

Hän kuitenkin muistutti, että vaihtelu on suurta sen mukaa, missä akku on tehty ja minkälaista energiaa siinä on käytetty. Toisaalta sähköauton valmistusaikaiset päästöt myös vähenevät teknisen osaamisen myötä.

Murrokseen pitää valmistautua jo nyt

Ollikaisen mukaan sähköautosta tulee kilpailukykyinen jo muutaman vuoden sisällä, ja siihen pitää nyt osata valmistautua.

– Seuraavan hallituksen pitäisi ostaa kunnianhimoa ja osata funtsia, miten tämä tuleva murros otetaan huomioon. Miten me edistetään fiksusti tätä siirtymää.

Hallituksen pitäisi hänen mukaansa nyt luoda perusta siihen, että siirtymä tulee tapahtumaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuuskaan ei Ollikaisen mielestä ole peruste harjoittaa löysempää ilmastopolitiikkaa. Hänen mukaansa ainoa keino on tietenkin pitää ilmastopolitiikka sillä tasolla, jolla sen pitää olla, mutta korjata tulonjakoa verotuksen tai tulonsiirtojen avulla.