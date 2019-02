Onko punavihreä pohja SDP:n tavoite? ”Paljon samoja avauksia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ville Skinnarin mukaan vaalit ja sisältö ratkaisevat, vaikka punavihreillä on samanlaisia tavoitteita.

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnarin mukaan SDP ei halua lukittautua mihinkään hallituspohjaan ennen vaaleja.

– Vaalit ja sisällöt ratkaisevat. Haluamme muuttaa Suomen suuntaa, Skinnari sanoo Verkkouutisten vaalipodcastissa.

SDP:n varapuheenjohtaja ja Antti Rinteen sijainen Sanna Marin linjasi puolueen vaalikampanjan avajaisissa, että SDP:n luontaiset hallituskumppanit olisivat vasemmistoliitto ja vihreät ja että SDP:n arvot ja tavoitteet ovat kaukana kokoomuksesta.

– Vihreillä ja vasemmistoliitolla on tullut samanlaisia avauksia ja sitä Sanna tarkoitti, Ville Skinnari selvittää ja toistaa, että hänelle vaalitulos ja sisältö ovat ratkaisevat.

Mikä sisällöissä ratkaisee?

– Kyllä me nähdään eriarvoistumiskehitys ongelmana, se on numero yksi ja on tehtävä niitä tulevaisuusinvestointeja, mitä hallitus ei ole tehnyt, Skinnari vastaa.

Skinnari kertoo lukeutuvansa poliittisessa jakolinjassa mieluummin kakun kasvattajien kuin jakajien puolelle. Hän on huolissaan siitä, että Eurooppaa uhkaa alihankintatalous. Hänestä Eurooppa hävisi taiston internetin kaupallisesta herruudesta amerikkalaisille.

Hallitusta Skinnari moittii liian kapeasta ajattelusta. Hänestä se on tuijottanut liikaa työvoimakustannuksia kilpailukykyä kohentaessaan.

– Tämän vuoksi Suomi on altis seuraavalle iskulle, Skinnari sanoo.

Hänen mukaansa Ruotsi satsasi esimerkiksi vuoden 2008 taantuman jälkeen enemmän infraan ja työovoimakoulutukseen. Skinnarin mukaan SDP haluaa rakentaa luottamusta tulevaisuusinvestoinneilla, joista osa rahoitettaisiin ”laajalla ja tiiviillä” veropohjalla. Skinnari myöntää, että tulevista vuosista on tulossa taloudellisesti mennyttä vuotta vaikeammat.

Ville Skinnarin podcast tallennettiin 30. tammikuuta 2019.