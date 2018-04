Onko Pohjois-Korea sisäisessä kriisissä? Neuvotteluilla voi olla salainen tausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Korean valtion rahat saattavat olla lopussa.

Pohjois-Korea kärsii talouspakotteiden takia vakavasta rahapulasta ja on hyvää vauhtia matkalla valuuttakriisiin, asiantuntijat arvioivat Korea Timesille. Maan diktaattorin Kim Jong-unin kerrotaan pyrkineen helpottamaan pakotetilannetta hiljattaisella valtiovierailullaan Kiinaan. Lehti uumoilee Pohjois-Korean salatun rahakriisin olevan salattu syy viimeaikaiseen yllättävään liennytysintoon.

– Minusta helmikuun kiinalaistiedot osoittavat Pjongjangin rahojen loppuvan. Sen takia he ovat leikanneet rajusti olennaisen tavaran tuontia, amerikkalaisdiplomaattien yliopistona tunnetun Georgetown School of Foreign Servicen dosentti William Brown toteaa.

– Kimin vene on täynnä reikiä, ja pari paikkaa ei juuri auta. Olen melko varma, että hän koki tämän vuoksi äkillisesti tarpeelliseksi matkata Pekingiin, Brown jatkaa.

Pohjois-Korean tuonti Kiinasta on pudonnut noin kolmanneksella viime vuodesta. Pohjois-Korean Kiinan tuonnin arvo on noin 82 miljoonan dollarin luokkaa. Sen vienti Kiinaan on kuitenkin vain hieman yli 7 miljoonaa euroa. Pohjois-Korea lähettää myös runsaasti vierastyöläisiä Kiinaan ja hankkii näin ulkomaista valuuttaa. Lisäksi maiden välillä tapahtuu runsaasti mustan pörssin kauppaa ja tavaraliikennettä.

Aiemmin muun muassa Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:ssa ja Yhdysvaltain kansallisessa tiedusteluneuvostossa (NIC) työskennellyt William Brown uskoo Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Kim Jong-unin tehneen salaisia sopimuksia Kimin vierailun aikana.

– Olisin yllättynyt, jos Xi ei olisi antanut hänelle jotain vastineeksi Kimin oletetuista lupauksista käyttäytyä hyvin seuraavina kuukausina ja suhtautua vilpittämästi tuleviin huippukokouksiin Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen kanssa.

Entinen Yhdysvaltojen Korea-neuvottelujen erityislähettiläs Joseph DeTrani on samoilla linjoilla. DeTrani huomauttaa, että Pohjois-Korean talous pyörii pääasiassa ulkomaisella valuutalla. Hänen mukaansa pakotteet purevat. DeTrani ei sulje valuuttakriisin mahdollisuutta pois. Se voi olla edessä myöhemmin tänä vuonna.

Etelä-Korean hallituksen alaisen Korea Development Instituten yliopiston entinen professori ja Koreaan keskittyvän KABC-konsulttiyhtiön johtaja Tony Mitchell sanoo Kiinan ylläpitävän epävirallisia taloussuhteita Pohjois-Koreaan pakotteista huolimatta. Hänen mukaansa kiinalaiset ja pohjoiskorealaiset vaihtoivat tietojaan Pekingin vierailun aikana.

– Se, että kiinalaiset ja venäläiset eivät käyttäneet (YK:ssa) veto-oikeuttaan pakotteisiin, viittaa siihen, että kiinalaisilla ja pohjoiskorealaisilla on jonkinlainen yhteisymmärrys todellisesta tilanteesta.

Tony Mitchellin mukaan huhutaan, että Kiinaan matkaavien pohjoiskorealaisten vierastyöläisten paluun suhteen saatetaan tehdä myönnytyksiä. Mitchell kertoo, että myös kiinalaisten bisneksiä eniten haitanneita pakotteita saatetaan höllentää.