Onko korona vain paha flunssa? Video näyttää eron

Koronavirusta on läpi pandemian vertailtu influenssaan. Monissa puheenvuoroissa on toistunut väite siitä, että tauti vastaa käytännössä erittäin pahaa flunssakautta.

Britannian julkisen terveydenhoito NHS:n pyörittämällä NHS Millions -tilillä Twitterissä on jaettu alla näkyvä video, jolla väitteeseen pyritään vastaamaan lopullisesti.

Financial Timesin videolla verrataan eri vuosien flunssaepidemioiden tehohoidon tarpeen käyriä koronaviruksen talvella aiheuttamaan hoidontarpeen piikkiin. Tässä on hyvä huomioida, että koronavirusta on pyritty suitsimaan kovilla rajoitustoimilla.

Videolla näkyy, kuinka koronakäyrä nousee aivan omalle asteikolleen influenssakausiin verrattuna.

– Olkaa ystävällisiä ja lakatkaa kutsumasta tätä flunssaksi. Se ei ole sellainen. Ei todellakaan. Emme halua nähdä sinua yhdellä teho-osastoistamme, NHS:n tililtä todetaan.

Terveydenhoidosta muistutetaan, että koronavirus voi kaataa jopa hyväkuntoisia ja nuoria ihmisiä, joilla ei ole muita sairauksia.

– Älkää jättäkö tätä sattuman varaan. Pysykää kotona, ja se saattaa jopa pelastaa henkenne.

Please stop saying this is just the flu. It’s not. It’s really really not. We do not want to see you in one of our ICUs. This virus can take down even fit, young people with no other medical problems. Do not leave this up to chance. Stay and home and it might just save your life. https://t.co/6q3mkGpo6Q

— NHS Million 💙 (@NHSMillion) January 7, 2021