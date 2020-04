”Onko Kojamo harkinnut pidättäytyä osingonjaosta?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo tiedustelee Kojamon aikeita.

– Kysymys Kojamolle (ja sen omistajille erityisesti Hakaniemessä): Onko osingonjaosta pidättäytyminen pankkien tavoin ollut teillä edes harkinnassa, tai oletteko suunnitelleet esimerkiksi väliaikaisia vuokranalennuksia asukkaille? Näiden pitäisi olla yhteiset talkoot, vai mitä, kysyy kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) tviitissään.

Esimerkiksi valtion kiinteistöyhtiöt ovat jo luvanneet vuokralaisyrityksilleen vuokranalennuksia.

Pörssiyhtiö Kojamoon kuuluva Lumo ilmoitti päivää valmiuslain voimaan tulon jälkeen vuokrankorotuksista.

Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen vahvisti viime viikolla Verkkouutisille, että korotukset on päätetty jo aiemmin. Hänen mukaansa mahdolliset vuokrantarkistukset toteutetaan sinä kalenterikuukautena, jolloin on kulunut tasavuosia sisäänmuuttopäivästä. Korotuksesta ilmoitetaan kirjeellä, joka on ohjelmoitu järjestelmään jo ennen lähetystä.

Ainakaan toistaiseksi Kojamo ei ole ollut perumassa vuokrankorotuksia.

Kojamon suurimpia omistajia ovat eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma, Teollisuusliitto, Opettajien ammattijärjestö OAJ ja Julkaisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä kymmenen muuta ammattiliittoa.

