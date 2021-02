”Onko jotain mitä tehdä? Nyt tulee niin valtavasti rahaa”

Kokoomusedustajia häiritsevät hallituspuolueiden törsäysviestit maakunnille.

Eduskunnassa puhuttiin keskiviikkona Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Kokoomuksen Paula Risikko sanoi keskustelun hämäävän häntä, koska emme tiedä, paljonko rahaa elvytyspaketista lopulta tulee.

– Minua on suoraan sanottuna häirinnyt vähän se, että tuolla maakunnissa käydään kertomassa, että ”näin paljon tulee rahaa, mitä laitetaan”. Minultakin on kysytty kahdesta eri maakunnasta, että ”onko jotain sellaisia mitä tehdä, nyt kun tulee niin valtavasti rahaa”, Paula Risikko kertoi.

– Minä en pidä tämäntyyppisestä toiminnasta, koska ei kerrota sitä, että tämähän on loppupeleissä miinusta, jota nyt jaetaan.

Jos rahaa tulisi, sitä pitäisi hänen mukaansa saada nimenomaan koulutukseen ja tutkimukseen.

Kokoomuksen Timo Heinonen kiinnitti samaan asiaan huomiota.

– Kyllä tässä nyt valitettavasti tämä vasemmistohallitus käy ehkä Suomen historian kalleinta kuntavaalikampanjaa. Teidän ministerit ja monet teistä kansanedustajista kiersivät ympäri maakuntia kertomassa, kuinka rahaa tulee ovista ja ikkunoista. 3,2 miljardia jaettiin hetkessä, taisi mennä enemmänkin, Timo Heinonen sanoi.

– No, nyt on selvää, että saanto on 500 miljoonaa vähemmän kuin alun perin on ollut, mutta ettehän te ennen kuntavaaleja kerro, mistä se pois otetaan. Siellä monet maakunnissa nyt ovat odottamassa ja pettyvät rajusti tämän jälkeen.

Hänen mukaansa ”tässä vain jatketaan hallitusohjelmien lupausten maksattamista lapsilla ja lapsenlapsilla”.