Onko joillain hallituksessa lupa poiketa hävittäjälinjasta?

Kokoomuksen Ilkka Kanervan mukaan ilmassa on harmittavan paljon epävarmuutta.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) kysyi torstaina kyselytunnilla, onko hallituksessa annettu joillekin puolueille erivapauksia.

– Edellinen pääministeri ja nykyinen pääministeri ovat selkeästi ottaneet kantaa Suomen turvallisuuden eräisiin perusratkaisuihin — tarkoitan hävittäjähankintaa. Mutta nyt on ilmassa harmittavan paljon sellaista keskustelua, joka luo epävarmuutta asian ympärille — siitä huolimatta, että selvitysryhmät, selontekoryhmät ja hallitusohjelma dokumentteina antavat täysin toisenlaisen viitan yksimielisesti siitä, kuinka Suomen tulisi näissä asioissa edetä, Ilkka Kanerva sanoi.

Hän totesi epävarmuutta luodun jopa eduskuntaryhmien puheenjohtajien tasolla, ”mikä on aika erikoista – keskeisiä vastuunkantajia koko asiaa ajatellen”.

– Kyse on kuitenkin siitä, onko meillä puolustuskykyä oman maamme asioitten perusteiden turvaamiseen myöskin huomenna.

Ilkka Kanerva kysyi ”onko hallitusneuvottelujen yhteydessä sovittu, että joillakin puolueilla on erivapauksia joittenkin perusasioitten suhteen ja onko mahdollista poiketa hallituksen linjasta?”.

– Muuten tämä ei käy ymmärrettäväksi, ja sen vuoksi totean yksinkertaisesti, että nyt me tarvitsemme hyvin selkeän, yksiselitteisen kannan siitä, mikä on hallituksen linja.

Pääministerin sijainen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) vastasi, että ”on aivan selvää, että kun Suomen taloudellinen tilanne on muuttunut koronaviruksen myötä, me joudumme sopeuttamaan hallitusohjelmaa taloudellisilta osin monestakin eri näkökulmasta”.

Kulmunin mukaan on kuitenkin ”tiettyjä parlamentaarisia perusteita, joita edustaja Kanerva tässä hyvin luki”.

– Yksi niistä varmastikin liittyy Suomen turvallisuuteen ja kokonaispuolustukseen. Käsittääkseni 90-luvun laman aikana pystyttiin tekemään edellisiä mittavia hävittäjähankintoja, vaikka taloustaantuma oli suuri, ja kyllä kun edellinen eduskunta on jo linjannut asioista, yli puoluerajojen, on aivan selvä, että niitä pyritään edistämään.

– Kun kysymyksessä on hankinta, joka vaikuttaa 2060-luvulle asti, niin sitä ei voi aivan vähäpätöisesti heitellä edestakaisin, vaan sitä tullaan edistämään suomalaisen kokonaisturvallisuuden ja puolustuksen puolesta, Kulmuni linjasi.

Homma hoidetaan

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan ”tämä on toki iso investointi, ja on ymmärrettävää, että siitä käydään myös kriittistä keskustelua, mutta ilman uskottavia ilmavoimia Suomi ei voi olla”. Kaikkonen sanoi, että ”homma hoidetaan”.

– On hyvä muistaa, että aivan joka vaalikausi tai edes joka vuosikymmen näin isoa investointia ei tarvitse tehdä. Tällä pärjätään tuonne 2050-, jopa 2060-luvulle saakka. Hallitusohjelmassa on tästä selkeä kirjaus, ja sillä eteenpäin mennään, ja uskon, että hallitus ja eduskunta kykenevät tarvittavat päätökset tekemään, kun sen aika on, Antti Kaikkonen sanoi.

Kokoomuksen Jaana Pelkonen sanoi, että HX-hävittäjähankkeen väheksyminen ja kyseenalaistaminen horjuttaa vakavasti ja vahvasti Suomen uskottavuutta kansainvälisenä puolustusyhteistyökumppanina. Hän kysyi, mitä hallitus aikoo tehdä, ettei Suomen maine ja uskottavuus kansainvälisenä puolustusyhteistyökumppanina murene.

– Epäilemättä monessa muussakin maassa käydään myös kriittistä keskustelua. Aivan yksimielisiä päätöksiä tuskin juuri missään tehdään, ja niin kuin sanoin, tämä täytyy kestää, puolustusministeri Antti Kaikkonen vastasi.

– Olen tavannut kollegoja eri maista, ja ei siellä nyt ole tuotu esiin huolta suomalaisen poliittisen keskustelun takia tästä hankkeesta jollakin tavalla. Kyllä siellä luotetaan, että Suomi pystyy sitten viime kädessä tarvittavat päätökset tekemään aivan sillä tavalla kuin on alun perinkin suunniteltu.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki totesi, että nimeä mainitsematta Kanerva ja Pelkonen selkeästi viittasivat häneen.

– Tietysti voin ottaa kohteliaisuutena sen, jos minun poliittiset linjaukseni ovat niin jykeviä, että ne horjuttavat koko Suomen puolustusta, Paavo Arhinmäki sanoi.

– Mutta siitä huolimatta pidän hivenen erikoisena kokoomuksen näkemystä siitä, että Suomen historian suurimmasta ja kalleimmasta hankinnasta ei voisi käydä kriittistä, julkista keskustelua. Tähän asti olen aina ajatellut, että kokoomus sentään on demokratian ja avoimen keskustelun kannalla, jossa voidaan tuoda erilaisia näkemyksiä esiin, hän jatkoi.

Ei erillisirtiottoja

Arhinmäen mukaan ”me olemme tuoneet esiin koko ajan sen, että suhtaudumme kriittisesti määrään, hintaan ja elinkaarikustannuksiin. Nämä pitää voida avata ja niistä pitää käydä keskustelua, ja tämän me olemme tuoneet koko ajan esille”.

Antti Kaikkonen sanoi toivovansa, ”että tästä ei tehtäisi kovin puoluepoliittista kysymystä, vaan tässä jokainen puolue ja edustaja katsoo tätä isänmaan pitkäaikaisen turvallisuuden ja edun näkökannalta”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja opetusministeri Li Andersson totesi, ettei ole halukas lykkäämään tai siirtämään oppivelvollisuuden uudistamista eteenpäin.

Ilkka Kanerva sanoi toivovansa, että asiassa pidettäisiin kiinni yhteisesti ja yksimielisesti kirjatuista linjauksista. Niihin on hänen mukaansa myös hallitus sitoutunut laajan parlamentaarisen keskusteluprosessin tuloksena.

Kanerva toivoi, että ”erillisirtiotot myöskin todettaisiin hallituksen piirissä mahdottomiksi, koska kysymys on Suomen puolustuksen uskottavuudesta myös ulkopuolisten tarkkailijoiden silmissä”.

Katri Kulmuni totesi, että ”on selvä asia, että puolueilla on tietenkin erilaisia painotuksia ja ulostuloja ja näkemyksiäkin, mutta hallituksessa noudatetaan hallitusohjelmassa olevia asioita”.

– Ja erityisesti tässä hävittäjähankinnassa, koska se on Suomen turvallisuuden ja isänmaan kannalta aivan keskeistä, että meillä on hyvä puolustus ja uskottava puolustus myös tulevaisuudessa, Katri Kulmuni sanoi.