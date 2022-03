Onko itäraja mahdollista sulkea? Näin ministeri nyt vastaa

Useat kansanedustajat ovat huolissaan Venäjän mahdollisesta siirtolaisoperaatiosta.

Eduskunnassa puhuttiin keskiviikkona valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta.

Kokoomuksen Kari Tolvanen sanoi olevan vain ajan kysymys, koska meillä on hybridivaikuttamista.

– Venäjä saa helpolla jopa kymmeniätuhansia ihmisiä meidän itärajalle hakemaan turvapaikkaa, ja kyse ei ole aidosta turvapaikanhausta vaan välineellistämisestä. Mehän voimme itse päättää keitä tänne otamme, ja on hienoa, että hallitus on lainsäädäntöä kehittämässä, mutta kauhulla luin sen, että tänne ollaan ottamassa näitä turvapaikanhakijoita Suomen tasavallan sisälle, Kari Tolvanen sanoi.

Hän kysyi ministeriltä, pitääkö se paikkansa.

– Toivottavasti ei, koska jos heidät tänne otetaan, heitä ei täältä pois saada. (Vladimir) Putin pyyhkii pöytää edelleen näillä sopimuksilla. Kysynkin: eihän tämä pidä paikkansa, ja mitä hallitus aikoo tehdä, että me pysymme koskemattomana, suvereenina maana hybridivaikuttamista vastaan?

Muun muassa kokoomuksen Heikki Vestman kysyi samasta asiasta.

– Ministeri, pyydän vastaamaan selkeästi. Aiotteko taata viranomaisille toimivaltuudet, jotta Venäjän mahdollinen siirtolaisoperaatio voidaan estää sulkemalla itäraja kokonaan? Koska tämä esitys on eduskunnassa?, Heikki Vestman kysyi.

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie viittasi ministerin tuoneen esiin, että kaikki itärajan rajanylityspaikat voidaan sulkea.

– Entä koko itäraja? Tarkoittaako tämä nyt sitä, että koko itäraja voidaan sulkea, eli sieltä mistään rajan kohdasta ei voi päästä ylittämään rajaa sillä, että sanoo, että on turvapaikanhakija? Voidaanko siis koko itäraja sulkea? Mahdollistaako meillä tämän hetken lainsäädäntö sen?, Mari-Leena Talvitie kysyi.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi ensin, että tällä hetkellä rajalla on rauhallista ja ”siellä sujuu kaikki niin kuin normaalisti, ja se on hienoa”.

– Mutta totta kai me olemme varautuneet siihen, että näin ei ole joka päivä, ja myös siihen, että siellä vaikutetaan. Teimme nyt selvityksen siitä, millaisia lainsäädäntömuutoksia tarvitaan normaalilainsäädäntöön, rajaan liittyviin lakeihin. Siellä esimerkiksi reserviläisten käyttö, opiskelijoiden käyttö ja muu ovat yksi keino, ja me myös tiedetään, että sinne tarvitaan resursseja lisää, ja sen takia esimerkiksi lisätalousarviossa tulen esittämään, että rajalle lisätään nyt resursseja tässä tilanteessa, Krista Mikkonen sanoi.

Ministeri jatkoi puhumalla tilanteesta, ”jos tällainen hybridivaikuttamisen tilanne tulee”.

– Toisaalta oikeusministeri on kertonut, että tämmöinen hybridiuhka lisätään valmiuslakiin ja se valmistellaan nyt nopeasti, mutta sen lisäksi meillä on jo nyt mahdollisuus sulkea rajanylityspaikkoja. Me voimme sulkea itärajalta vaikka kaikki rajanylityspaikat, jos on tarve, ja meidän rajavartiolaitoksellamme on olemassa suunnitelmat siihen, miten vastataan tämäntyyppisiin vaikuttamisyrityksiin, ministeri Mikkonen sanoi.

– Totta kai niihin vastataan aina sitten sillä tasolla kuin on tarve riippuen siitä, miten laajasta operaatiosta olisi kyse. Tämä on mahdollista jo nykyisen lainsäädännön puitteissa, ja totta kai tällaisiin tilanteisiin varaudutaan, täällä ei olla sinisilmäisiä sen suhteen, mitä naapurimaa voi tehdä.

– Me tiedämme tämän varsin hyvin, että siellä on mahdollista tehdä erilaisia ”kiusantekoja”, niin kuin tasavallan presidentti taisi ne nimetä, ja tässä tilanteessa, kun turvallisuustilanne on muuttunut, se on entistä todennäköisempää. Näihin sitten totta kai vastataan ja huolehditaan siitä, että meidän rajamme pysyvät koskemattomina.