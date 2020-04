Onko hyvä idea? Virusta tartutetaan tahallaan tutkimussyistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuhannet vapaaehtoiset ovat ilmoittautuneet eettisesti ongelmallisiin rokotekokeisiin.

Koronavirusrokotteen kehitystä ollaan mahdollisesti nopeuttamassa kiistanalaisella menetelmällä, jossa koehenkilöitä altistetaan tahallaan taudinaiheuttajalle.

Tutkimukseen valittaisiin parisataa tervettä nuorta, joille annettaisiin kokeellinen rokote tai lumelääke. Osallistujat olisivat tietoisia mahdollisista riskeistä.

The Hill -julkaisun mukaan altiskokeen kautta rokotteen tehosta saataisiin tietoja huomattavasti perinteisiä tutkimusmenetelmiä nopeammin. Vastaavissa altistuskokeissa yleensä odotetaan, että osallistujat saavat tartunnan sattumalta osana arkeaan.

Yhdysvalloissa 35 kongressin alahuoneen edustajaa on lähettänyt menetelmää tukevan kannanoton elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lle. Heidän mukaansa altistuskoe nopeuttaisi rokotekehitystä jopa useilla kuukausilla.

– Pandemiatilannetta voi verrata sotaan, jonka yhteydessä vapaaehtoiset ovat usein vaarantaneet terveytensä ja henkensä vaarallisilla tehtävillä. Vapaaehtoiset ymmärtävät riskit, mutta haluavat pelastaa toiminnallaan muita ihmishenkiä, edustajat toteavat.

Ajatus on saanut tukea myös alan ammattilaisilta. Rokotetutkija Stanley Plotkin ja New Yorkin yliopiston bioetiikan professori Arthur Caplan kertoivat Vaccine-julkaisussa kannattavansa vapaaehtoisten tahallista altistamista. He huomauttivat, että muutaman kuukauden viivästys voi tarkoittaa jopa miljoonia uusia tartuntoja ja kymmeniä tuhansia kuolonuhreja.

FDA:n mukaan altistuskokeiden eettiset ongelmat voitaisiin mahdollisesti välttää eläinkokeilla. Haasteena on, että koronavirukseen ei ole tällä hetkellä hyväksyttyä lääkettä. Edes nuorten kohdalla tauti ei ole vaaraton.

– FDA tutkii parhaillaan kaikkia vaihtoehtoja, joilla turvallisen ja tehokkaan Covid-19-rokotteen kehitystä voidaan vauhdittaa, viraston tiedottaja toteaa.

Kokeita kannattava 1 Day Sooner -sivusto ilmoittaa keränneensä mahdollisiin kokeisiin jo yli 2000 vapaaehtoista. Harvardin yliopiston epidemiologian professori Marc Lipsitch vertaa tilannetta asevoimiin liittyviin vapaaehtoisiin, jotka ovat tietoisia riskeistä.

– Tässä tapauksessa riskien ja hyötyjen painotusta tulisi siirtää hieman enemmän kohti suurempia riskejä ja nopeampia rokotteita, Lipsitch sanoo.