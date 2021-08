Onko hän Viron seuraava presidentti?

Viron kansallismuseon johtaja Alar Karis on saanut Viron kahden suurimman puolueen tuen.

Viron hallituspuolueiden eli reformin ja keskustan puoluejohdot ovat asettuneet tukemaan Viron kansallismuseon johtajan Alar Kariksen presidenttiehdokkuutta, kertoo Viron yleisradio. Keskustapuolue ja reformipuolue ovat myös parlamentin eli riigikogun suurimmat.

– Se, että riigikogun kaksi suurinta puoluetta on löytänyt yhteisen ehdokkaan on varmasti ensimmäinen ja tärkeä askel, joka osoittaa yhteistyöhalua ja antaa meille todellisen mahdollisuuden valita Virolle uusi arvokas presidentti. Toivon vilpittömästi, että Alar Karis saa myös muiden riigikogussa edustettujen puolueiden tuen ja pystymme täyttämään perustuslain parlamentille asettaman tehtävän, sanoi keskustapuolueen puheenjohtaja, riigikogun puhemies Jüri Ratas.

– Alar Karis on arvokas ehdokas valtionpäämieheksi, jota voivat tukea kaikki puolueet riigikogussa. Karis on niin valtiontarkastajana kuin Tarton yliopiston ja Maatalousyliopiston rehtorina osoittanut olevansa vahva ja tulevaisuuteen katsova johtaja, sanoi reformipuolueen puheenjohtaja, pääministeri Kaja Kallas.

Viron perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee viisivuotiselle kaudelleen maan parlamentti. Valituksi tuleminen edellyttää 68 kansanedustajan tukea. Reformin (34) ja keskustan (25) tuen jälkeen Kariksella on takanaan riigikogussa 59 ääntä. Maanantaina 23. elokuuta kokoustavat puolilta päivin vielä Isänmaa ja sosiaalidemokraatit, joista edeltävällä on 12 paikkaa ja jälkimmäisellä 11 paikkaa yhdessä sitoutumattoman Raimond Kaljulaidiga. Näin ollen vain pelkästään sosiaalidemokraattien tuki riittää siihen, että presidentti saadaan valituksi riigikogussa.

Vaikka Karista ei valittaisikaan riigikogussa, on hänen mahdollisuutensa presidentiksi edelleen hyvät. Tällöin valinnan tekisi riigikogun ja kuntien muodostama valitsijamieskokous, jossa keskustapuolueella ja reformipuolueella on ilmeisesti riittävästi ääniä valinnan varmistamiseksi.

Jos valinta ei onnistuisi valitsijamieskokouksessa, palaisi äänestys jälleen riigikoguun, kuten kävi viimeksi vuonna 2016, jolloin valittiin nykyisen presidenttikautensa päättävä Kersti Kaljulaid. Tämä ei ole saamassa jatkokautta keskustapuolueen vastustuksen takia.

Alar Karis (s. 1958) on geneetikko ja biologi, joka on toiminut Tarton yliopiston ja Viron maatalousyliopiston rehtorina. Vuosina 2015–2018 hän oli valtiontarkastaja (Riigikontrolör) eli valtion tarkastusviraston johtaja, jonka asema presidentin nimittämänä perustuslaillisena ylempänä virkamiehenä on Virossa merkittävämpi kuin esimerkiksi Suomessa. Vuodesta 2018 lähtien Karis on toiminut Viron kansallismuseon (Eesti Rahva Muuseum, ERM) johtajana.