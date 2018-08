Kimmo Sasi: Donald Trumpin ja Touko Aallon sama linja

Kimmo Sasi on varatuomari, entinen kokoomuksen kansanedustaja ja entinen liikenne- ja viestintäministeri.

Oikeusvaltio voi toteutua vain, kun ihmisoikeuksia noudatetaan ja tuomioistuinten ratkaisuja kunnioitetaan.

Donald Trumpilla on tapana hyökätä tuomioistuimia vastaan, kun hän on tyytymätön niiden toimintaan.

Touko Aallolla on tapana hyökätä tuomioistuimia vastaan, kun hän on tyytymätön niiden toimintaan.

Donald Trumpin kriitiset lausunnot ovat usein koskeneet tuomioistuinten maahantuloa ja turvapaikkaa koskevia päätöksiä. Myös Touko Aallon kriittiset kommentit koskevat erityisesti turvapaikkaa koskevia päätöksiä. Aalto totesi viimeksi elokuussa, että turvapaikkaprosessi ei takaa perus- ja ihmisoikeuksia eikä oikeusturvaa.

Suomessa käytännössä jokainen kiistanalainen turvapaikkapäätös tehdään tuomioistuimessa. Periaatteelliset kysymykset menevät aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Suomen turvapaikkasäännöksiä ja niiden tulkintaa tarkastellaan myös Suomen ulkopuolella. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi ottaa käsiteltäväkseen ja antaa myös täytäntöönpanokiellon turvapaikka-asiassa, jos se näkee, että ihmisoikeussopimuksia ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimusta ei ole noudatettu. Jos asialla on kytkentä EU-oikeuteen, voi asiasta valittaa EU-tuomioistuimeen.

Kehittynyt liberaali demokratia nojaa oikeusvaltioperiaatteeseen. Se voi toteutua vain, kun ihmisoikeuksia noudatetaan ja tuomioistuinten ratkaisuja kunnioitetaan. Suomen tuomioistuinjärjestelmässä ihmisoikeuksien kunnioitus on erittäin vahva ja sillä on myös eurooppalainen kontrolli. Väitteet tuomioistuinten ihmisoikeusloukkauksista ovat perusteettomia.

Kunnioitus tuomioistuimia kohtaan on oikeusvaltioperiaatteen kulmakivi. Lisäksi tuomioistuinten leimaaminen ei hyvin sovellu vallan kolmijaon oppiin. Silloin kun poliitikon ilmaisua voi pitää hyökkäyksenä tuomioistuinlaitosta kohtaan, on sen tarkoitus painostaa tuomaria ratkaisemaan asia lakia “poliittisesti korrektisti” tulkitsemalla. Tämä on myös uhka demokratialle, koska kansan valitsema parlamentti säätää lait.

Tuomioistuinten tekemistä ratkaisuista on perusteltu käydä keskustelua. Se kehittää oikeudellista ratkaisutoimintaa. Mutta jos yleisestä tuomioistuinten leimaamisesta väärien päätösten tekijänä tulee hyväksyttävää ja uusi normaali, alkaa siitä oikeusvaltion eroosio.

Jos on tyytymätön lainsäädäntöön, on siitä syytettävä eduskuntaa ei tuomioistuimia. Opposition on tehtävä työtä parlamentissa. Se ei saa ampua haulipyssyllä syyttömiä. Eivät Ruotsin vihreät tiukentaessaan merkittävästi hallituksessa turvapaikkasäännöksiä ole syyttäneet tuomioistuimia vaan ovat reilusti kantaneet vastuunsa linjamuutoksesta.

On valaisevaa seurata Trumpin oikeuslaitoskritiikistä käytävää keskustelua USA:ssa. Mutta tärkeää myös on, että tätä samaa keskustelua käytäisiin myös Suomessa silloin kun Trumpin täkäläiset yllättävät aateveljet pyrkivät horjuttamaan suomalaista oikeusvaltiota.

