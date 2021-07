Onko aurinkorasvasta oikeasti apua? IL: Lääkäriltä pysäyttävä arvio

Aurinkorasva ei yksinään suojaa ihosyövältä.

Aurinkorasva voi antaa monelle väärän turvallisuuden tunteen, Terveystalon iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Maria Huttunen sanoo Iltalehdelle.

Huttunen kommentoi ruotsalaislääkäri Agnes Woldin Twitterissä aloittamaa kohua aurinkorasvan käytöstä. Wold totesi hiljattain, ettei ”valitettavasti ole olemassa mitään todisteita siitä, että itsensä rasvaaminen [aurinkorasvalla] suojaisi pahanlaatuista melanoomaa vastaan”.

– Periaatteessa näinhän se on, mutta asia on monimutkainen, Maria Huttunen yhtyy IL:llä Woldin arvioon.

– Aurinkovoiteet on kehitetty estämään ihon palamista. Se on tuotteelle helpompi päämäärä, sillä ihon palaminen on välitön reaktio. Ihosyöpä taas kehittyy hyvin hitaasti, ja sen kehittyminen on monimutkainen biologinen prosessi, Huttunen sanoo.

Maria Huttusen mukaan ihosyövän saamiseen vaikuttaa koko elinaikana saatu auringon määrä, jo vauvasta lähtien.

– Ilman muuta on selvää, että auringolta suojautuminen on erittäin tärkeää. Mutta auringolta suojautuminen on paljon muutakin kuin aurinkorasva, Huttunen toteaa.

Auringossa köllöttely ja auringonotto pelkällä rasvalla suojautuen voi siis kostautua. Huttusen mukaan aurinkoa vastaan tulisi muistaa käyttää useampia keinoja.

– Jos aurinkorasvaa käytetään siten, että voidaan olla pidempään auringossa, voi rasva jopa pahentaa tilannetta vääristyneen turvallisuuden tunteen vuoksi. Vaikka iho ei palaisi, syöpäriski nousee silti, ihotautien lääkäri sanoo.

– Usein kysytään, onko auringonotto turvallista. Se on turvallista samalla tavalla kuin venäläinen ruletti. Joku selviää, mutta ennakolta ei voi tietää. Suosittelen välttämään kokonaan.

– Auringonottaminen on riskikäyttäytymistä.