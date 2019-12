”Onko Antti Rinne lopulta omistajaohjauksen ministeri?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajat kummeksuvat keskustan linjauksia.

Kokoomuksen kansanedustajat ihmettelevät keskustan linjaa eronneen pääministeri Antti Rinteen (sd.) suhteen.

– Kun Keskusta on ryhmänpuheenjohtajan mukaan hyväksynyt sen, että Antti Rinne on sopiva sekä seuraavan hallituksen tunnustelijaksi,että myös ministeriksi, niin päätyykö tämä piirileikki lopulta siihen, että Antti Rinne on uuden hallituksen omistajaohjausministeri?, Arto Satonen kysyy Twitterissä.

Saman huomion teki myös Sinuhe Wallinheimo.

– Näköjään Keskusta hyväksyy Antti Rinteen jatkon jopa ministerinä. Siellähän olisi kyllä tuo omistajaohjausministerin paikka auki, hän vihjaa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen ihmetteli hänkin asiaa. Grahn-Laasosen mielestä tilanne ei näytä hyvältä.

Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski vastasi Twitterissä Grahn-Laasoselle, että ”hyvinhän se tästä sujuu, tällä hallituspohjalla ja hallitusohjelmalla jatketaan”.

– Hyvin sujuu? Toimintakyky täydellinen? Anteeksi kun epäilin, mutta onhan nyt aika outo tilanne, jos luottamuksen menettänyt eronnut pääministeri palaa pari päivää myöhemmin hallitustunnustelijana, vai mitä mieltä olet? Vihreille ilmeisesti kaikki käy. Miettiikö näitä kukaan?, Grahn-Laasonen vastasi.

Iltalehti kertoi keskiviikkona, ettei keskusta torju ajatusta siitä, että Antti Rinne toimisi tulevan hallituksen ministerinä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurviselta kysyttiin Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa, hyväksyisikö keskusta Rinteen jatkon esimerkiksi omistajaohjausministerinä. Kurvinen ei torpannut ajatusta ja totesi, ettei keskusta puutu SDP:n ministerivalintoihin.

Antti Kurvinen kommentoi Iltalehden uutista myöhemmin Twitterissä toteamalla, että sen otsikko on ”vähän yliampuva”. Hän ei kuitenkaan kiistänyt uutisessa todettua.

– Sanoin, että ministerivalinnat ovat #sdp omissa käsissä. Olemme ottaneet kantaa vain #pääministeri luottamukseen, emme muihin hallituksen kokoonpanoihin ja sisältöihin, Kurvinen kirjoitti.

Antti Rinne toimii myös SDP:n sääntöjen mukaisesti hallitustunnustelijana. Tämäkin on kelvannut keskustalle.

