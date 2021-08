”On vasemmistolaista ja oikeistolaista ilmastopolitiikkaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan vasemmisto etenee kielloilla, oikeisto uskoo markkinamekanismiin ja innovaatioihin.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan ilmaston lämpeneminen on hälyttävällä tasolla. Keinot tilanteen parantamiseksi pitää hänen mukaansa olla kuitenkin sellaisia. jotka eivät luo suhteettoman paljon erilaisia kieltoja erimerkiksi yritysten toimintaan.

– Ilmastonmuutoksen torjumisessa kyse on keinoista. On vasemmistolaista ilmastopolitiikkaa, on oikeistolaista ilmastopolitiikkaa. Vasemmistolaisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeimmät keinot ovat kiellot, rajoitukset, veronkorotukset ja se, että valtio ja virkamiehet ratkovat ilmasto-ongelmat.

– Me oikeistolaisesti ajattelevat taas lähdemme siitä, että avainasemassa on päästöjen hinnoittelu, markkinamekanismi sekä ihmisten ja yritysten keksinnöt, Orpo linjasi kokoomuksen johdon kesäkokouksessa Seinäjoella.

Orpon mukaan, jos Suomessa tehdään oikeita toimenpiteitä, keskilämpötilan nousu voi palautua 1,5 asteeseen tämän vuosisadan lopulla. Seuraavien vuosien aikana Suomen on Orpon mukaan opittava elämään niin, että hiilidioksidipäästöt nielujen jälkeen ovat nolla tai sitä pienempiä.

– Tämä on valtava muutos nykyiseen elämäntapaamme, mutta sen ei pidä, eikä tarvitse olla sitä kurjistava.

– Teollisuus ja yritykset elävät jo ilmastonmuutoksen torjunnan arkea täysillä. Ei ole sellaista suurta yritystä, joka ei olisi ottanut toiminnassaan huomioon ilmastonmuutosta yhtenä merkittävänä tulevaisuustekijänä, Orpo muistutti.