On televisioviikko – näitä maksukanavia näkee ilmaiseksi

Jääkiekon Liiga-ottelut näkyvät tänä viikonloppuna maksutta.

HDTV-foorumin järjestämä televisioviikko alkoi tänään perjantaina ja kestää 27. lokakuuta asti. Tuona aikana eräitä television maksukanavia voi katsoa vapaasti ja operaattorit tarjoavat valikoituja maksullisia sisältöjään ilmaiseksi.

Telia näyttää kaikki viikonlopun Liiga-jääkiekkopelit ilmaiseksi. Telia haluaa osoittaa uusille mahdollisille asiakkaille, miten älykiekko rikastaa kiekon seuraamista televisiossa.

Telia Finlandin Entertainmentin vastaava Olli-Pekka Takanen kertoo Markkinointi&Mainonnalle, että he haluavat esitellä erityisesti Liiga-kokonaisuuttaan palvelunsa kokeilijoille.

Televisioviikko järjestetään toista kertaa.

HD-kanavat C More Sport 1 ja 2 sekä C More Max näkyvät viikonloppuna vapaasti. Maanantaista perjantaihin näkyvät kaapeliverkossa ja iptv:ssä Discoveryn Animal Planet HD ja Discovery Channel HD.

Viikonloppuna 26.–27. lokakuuta Viasatin kanavilta näkyy maksutta urheilua ja dokumentteja. Elisa Viihde Sport avautuu katsottavaksi 20.–25. lokakuuta.