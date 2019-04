”On suuri pelko hiipinyt mieleen vaalikamppailun aikana”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kysyy, olemmeko palaamassa Venezuelan tielle.

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari kirjoittaa viikkokirjeessään otsikolla Pikavippi nimeltä Suomi. Hänen mukaansa eduskuntavaalien kampanjoissa on tehty jakopolitiikan maailmanennätys.

– Sen sijaan on hyvin vähän puhuttu siitä, miten rakkaaseen kotimaahamme luodaan lisää vaurautta – sitä kuuluisaa jakovaraa. Minä olen yrittänyt olla poikkeus puheissa, mutta välillä se on kuin hyttysen ininää suuren kosken äärellä, Harri Jaskari kuvailee.

Hänen mukaansa toki esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen on satsattava nykyistä enemmän, ja valitettavasti niiltä jouduttiin neljä vuotta sitten leikkaamaan.

– Toivoisin vain ihmisten ymmärtävän, että leikkausta ei tehty ihan vaan pahasta tahdosta, vaan pakosta.

– Mutta miettikää millaisella Venezuelan tiellä olimme vuonna 2014! Valtio otti edelleen lisää velkaa 6.7 miljardia euroa. Suomi ei ollut päässyt ollenkaan kiinni talouden ja työpaikkojen kasvuun. Pää oli aidosti tulossa vetävän käteen. Kaikesta oli leikattava ja jotenkin oli kannustettava uuteen uskoon siitä, että tähän maahan kannattaa luottaa ja investoida.

Jaskarin mukaan vasta ”kauhealla hallituksen painostuksella jopa työmarkkinoilla tajuttiin, että vuosien varrella kustannuskilpailukykymme oli kadonnut”.

– Vuosikausia työn kustannukset olivat nousseet Saksaa ja Ruotsia nopeammin. Kustannuskilpailukykyä parannettiin hiukan, mutta rakenteisiin ei koskettu. Lisäksi tehtiin jo edellisen hallituksen lopulla onneksi toinenkin uskallusloikka – yhteisövero alennettiin 20 prosenttiin.

Näiden ja monien muiden tekojen seurauksena kelkka alkoi hänen mukaansa vähitellen kääntyä.

– Nyt minulla on suuri pelko hiipinyt mieleen tämän vaalikamppailun aikana. Näistä on tulossa vähän huomaamattomasti verovaalit, jossa kasvun eväät syödään loppuun. Jakovaralista on niin pitkä, että veroja pitää korottaa todella joka puolella.

Kokoomusedustajan mukaan se aluksi lämmittää, mutta nopeasti tulee Siperian pakkanen.

– Ja kyllä poliittinen oppositio onkin löytänyt yhteisen valssin verokarhun kanssa. Tai puhuisin jo humpasta, koska rahat tippuvat ihan taatusti ihmisten taskuista lattialle ja laariin. Työn ja yrittämisen verotusta ja progressiota halutaan kiristää, pääomaveroja nostaa, metsät ja pellot halutaan verolle ja pankkitalletukset myös, Harri Jaskari toteaa.

– Pankeille halutaan lähdevero ja samalla ei tajuta, että velkaa ottaneiden ihmisten korot nousevat. Suomeen investoiva ulkomaista pääomaa halutaan verottaa rankemmin ja samalla ei huomata, että seurauksena saattaa olla se, että raha ei enää virtaa suomalaisiin työpaikkoihin.