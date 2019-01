”On niin kylmä, että junaraiteet on sytytetty tuleen”

Äärimmäisen kylmän talvisään kerrotaan johtaneen ainakin 12 ihmisen kuolemaan eri puolilla Yhdysvaltain Keskilänttä.

Koulut, julkiset virastot ja monet kaupat on suljettu yli 40 asteen pakkasen johdosta. Chicagon kaupunki on joutunut turvautumaan erityisiin kaasulämmittimiin, joiden lieskat pitävät raideliittymät sulana.

– On niin kylmä, että henkilökunta on sytyttänyt raiteet tuleet junaliikenteen turvaamiseksi, ABC7-kanavan meteorologi Steve Rudin kirjoittaa twitterissä.

Chicago on ollut viime päivien aikana Etelämanteretta kylmemmän säärintaman keskipisteessä. Pelkästään O’Haren kansainväliseltä lentoasemalta on jouduttu perumaan noin 2900 lentoa keskiviikon ja torstain aikana.

Poliisin mukaan pakkaset ovat johtaneet rikosaaltoon kaupungissa, sillä erityisesti lämpimiä talvitakkeja on ryöstetty jopa aseella uhaten. NBC:n mukaan kyseessä saattaa olla Chicagon kaikkein aikojen kylmyysennätys.

Ilmiön taustalla on napa-alueilla syntyvä polaaripyörre, jonka ajoittainen heikentyminen voi ohjata kylmiä ilmamassoja tavanomaista eteläisemmille leveyspiireille.

How cold is it in #Chicago? MRT via @ABC: It’s so cold, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. pic.twitter.com/KFWMrFyLqV

— Steve Rudin ABC7 (@SteveRudinABC7) January 30, 2019